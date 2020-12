Abel vê Inter mais eficaz e lamenta chances perdidas pelo Palmeiras no segundo tempo

O Palmeiras acabou derrotado pelo Internacional na noite deste sábado, no Estádio Beira-Rio. Após o revés pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira reconheceu a eficiência do adversários e lamentou as chances desperdiçadas por seu time na etapa complementar.

Dominado no primeiro tempo, o Palmeiras acabou vazado por Edenilson após grande defesa de Weverton. O time alviverde até chegou a melhorar na metade final, mas sofreu o segundo em contra-ataque finalizado por Yuri Alberto em Porto Alegre.

“Esse tipo de jogo é muito equilibrado e definido por detalhes. No primeiro tempo, fomos lentos na circulação de bola. Deveríamos ter acelerado mais, porque sabemos fazer isso”, avaliou Abel. “Nosso adversário na primeira parte foi extremamente eficaz”, acrescentou.

Após mexidas do treinador português no segundo tempo, o Palmeiras teve uma bola no travessão em cruzamento de Mayke desviado por Victor Cuesta e também levou perigo por meio de Lucas Lima. Ao analisar a partida, Abel Ferreira citou as chances criadas por seu time.

“Tivemos nossas oportunidades: uma bola na trave e uma do Lucas Lima, que poderia ter finalizado melhor. Depois de ter arriscado tudo, porque estar perdendo, seja contra quem for, não nos interessa, infelizmente acabamos sofrendo o gol numa transição do adversário”, afirmou, encarando a situação de forma natural.

“Estamos tristes pelo resultado, porque ninguém gosta de perder dentro dessa casa. Merecíamos mais pelo que fizemos no segundo tempo, mas o futebol é assim mesmo e, muitas vezes, castiga quem não é eficaz. Nosso adversário não foi tão melhor do que nós, mas foi mais eficaz”, reiterou.