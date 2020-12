About blank: o que é e por que aparece no seu navegador?

Em alguma oportunidade, muito provavelmente ao iniciar um navegador você já se deparou com uma página totalmente em branco com a descrição “about:blank” no campo de endereço. A página em branco na guia do navegador nada mais é que um padrão em alguns navegadores sendo exibida sempre que uma home page não foi definida previamente.

Desse modo, por padrão ao instalar um novo navegador ou ao redefinir as configurações do mesmo, browsers como Google Chrome, Firefox, Safari ou mesmo o Microsoft Edge, podem acabar exibindo a página vazia, já que o comando se destina a exatamente esta função.

Nos navegadores modernos, como Chrome e Edge (que atualmente possuem a mesma engine baseada no Chromium), o comando “about:” faz com que o navegador abra determinadas páginas como por uma espécie de atalho, sendo possível acessar as configurações do navegador, favoritos, histórico e extensões instaladas de acordo com o dado inserido. Por exemplo: com “about:history”, você abre o histórico do navegador, enquanto com “about:downloads” é possível ver a lista de arquivos baixados, “about:settings” abre as configurações do browser e por aí vai.

https://www.youtube.com/watch?v=pKxWPo73pX0

Por que as páginas em branco aparecem?

As páginas em branco podem ser exibidas pelos navegadores sempre que uma nova guia é solicitada e não há uma página definida como padrão, afinal, ao solicitar uma nova guia ao browser, ele precisa exibir algo, mesmo que seja uma página em branco.

As páginas em branco também podem ser utilizadas como home pages para quem não quer exibir nenhuma página completa sempre que iniciar o navegador, o que pode fazer com que as guias abram mais rapidamente, além de economizar dados nos casos de navegação através de uma banda limitada.

Como evitar a “about:blank”?

Para que seu navegador não exiba mais a página em branco, tudo o que você precisa fazer é definir uma home page ou escolher uma página para abrir sempre que uma nova guia for solicitada. O procedimento exige que você navegue pelas configurações de seu browser, de modo que, para ilustrar as funcionalidades do recurso “about”, no Chrome ou Edge, digite “about:settings/onStartup” (sem aspas) para ser levado diretamente a página que permite a definição da home page e novas guias.

Você também pode acessar o menu de configurações por meio do seguinte passo a passo:

No Chrome ou Microsoft Edge, localize as reticências na parte superior direita do navegador;

Acesso ao menu de configurações do navegadorFonte: Reprodução/ Fernando Sousa

Em seguida acesse o menu de configurações do navegador;

Configurações do navegador web.Fonte: Reprodução/ Fernando Sousa

Já na página de configurações, localize a função “Ao inicializar”, e selecione a seguir a opção “Abrir uma ou mais páginas especificas”;

Menu de inserção de home e novas guias.Fonte: Reprodução/ Fernando Sousa

Basta inserir a url da página que você quer como home.Fonte: Reprodução/ Fernando Sousa

Desse modo, sempre que abrir o navegador ou solicitar uma nova guia, você será direcionado ao endereço cadastrado, não exibindo mais as páginas em branco.