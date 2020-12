Absolvido pelo STJD, Sampaoli está liberado para dirigir o Atlético-MG diante do São Paulo

O Atlético-MG terá o reforço do treinador Jorge Sampaoli para o duelo diante do São Paulo, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta terça-feira, a Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva absolveu o argentino.

Sampaoli havia sido denunciado por ter comparecido ao Mineirão na partida diante do Flamengo. Mas, por estar suspenso, a promotoria do STJD entendeu que o treinador não teria permissão para estar presente no local.

Sampaoli passou o duelo em um dos camarotes do Mineirão e ainda fez uso de um celular para se comunicar com o auxiliar Diogo Alves, que esteve na beira do gramado para o comando da equipe.

Mesmo com a denúncia, a Segunda Comissão não viu provas suficientes para punir o treinador. A procuradoria vai recorrer da decisão do STJD. Diogo Alves e o próprio Atlético-MG também foram denunciados, mas absolvidos em sequência.