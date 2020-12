Lidi Lisboa não aguenta mais ser fazendeira e comemorou seu último dia de mandato em A Fazenda 12. A atriz não gostou de acordar cedo e trabalhar pesado todos os dias para supervisionar e ajudar nas tarefas dos outros peões durante o trato dos animais. “Acabou a penitência!”, gritou ela.

Visivelmente irritada, Lidi estava ajudando em uma das atividades com os animais. Lipe Ribeiro a lembrou que na noite desta quarta-feira (9) acontecerá a prova do fazendeiro e, portanto, era a última manhã da artista na função de fazendeira.

A protagonista de Jezabel (2019) reclamou todos os dias da quantidade de trabalho que precisava exercer. Acordou de mau humor, jogava os sacos de feno e ração com raiva nos carrinhos e realizava as tarefas na força do ódio, trocando o mínimo possível de palavras com os outros confinados.

O serviço ficou ainda mais pesado do que era para os fazendeiros anteriores, já que, além dela, restaram apenas mais sete participantes. Sendo assim, os peões precisaram assumir mais de uma tarefa, e a própria Lidi teve que realizar algumas atividades sozinha.

“Graças a Deus, é o último dia! Amanhã não tem mais, acabou!”, comemorou a atriz, que não está nem preocupada em quem vai vencer; só quer passar o chapéu. Lipe, Jojo Todynho e Stéfani Bays disputarão a última prova do fazendeiro da temporada.

Inscreva-se no canal do .no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre A Fazenda 12!

Saiba tudo que acontece em A Fazenda com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#19 – As maiores decepções de A Fazenda 12” no Spreaker.