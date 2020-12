‘Acabou para Pogba no Manchester United’

Empresário de grandes craques dos gramados, Mino Raiola sempre foi marcado por declarações polêmicas. A última, envolvendo Paul Pogba, cravou até mesmo o destino do atleta.

Segundo o agente, o meio-campista francês não vai continuar no Manchester United, clube que defende desde 2016. A declaração foi ao veículo Tuttosport.

“Posso dizer que acabou para Paul Pogba no Manchester”, foi direto o agente italiano.

No sábado, Pogba fez um gol na vitória do Manchester United sobre o West Ham, pela Premier League. Após a partida, o meio-campista admitiu que tem sido prejudicado pela pandemia.

“Até mesmo no treino, eu diria ao preparador físico que me sentia estranho. Não era eu. Eu me cansava e ficava sem fôlego muito rápido”.

“No primeiro jogo da temporada, eu não pude correr. Eu estava tentando. Falei com o treinador: ‘Vou começar o jogo, vamos ver’. Mas estava muito sem fôlego e demorei muito a voltar à minha forma física”, finalizou, em entrevista à TV do Manchester United.