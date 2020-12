O Palmeiras venceu o América-MG nesta quarta-feira (30), por 2 a 0, e avançou à final da Copa do Brasil pela quinta vez em sua história.

Em entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira, ao ser perguntado se pretende poupar jogadores por conta da maratona de jogos, revelou que a equipe só está mais descansado por conta da rotatividade promovida.

No entanto, outro parte de sua resposta chamou atenção. O português foi contratado na atual temporada e admitiu, antes de brincar com a situação, não saber que a Copa do Brasil era decidida em formato ida e volta.

“Eu vou falar nisto. Há quanto tempo não jogava o Luiz Adriano? O Patrick? O Alan? E por isso nós queremos que eles entrem e tenham a mesma dinâmica. Mas, foi à custa deles que temos o elenco, a equipe, por acreditar neles e que eles demonstraram, que por isso temos 10% da equipe mais fresca. Estávamos frescos? Não estávamos. É nossa função, não fazemos outra coisa. O plantel é curto. Essa final de Copa é ida e volta. Para ser honesto, achei que fosse só um jogo. Mas, vocês aqui gostam de jogos. Então vamos lá jogar (risos), sem desculpas. Temos que fazer dois jogos, então vamos fazer dois jogos”, disse o treinador.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante treino na Academia Cesar Greco/Palmeiras

Agora, na decisão, o Palmeiras terá pela frente o Grêmio, que eliminou o São Paulo na outra semifinal. Os comandados por Renato Gaúcho venceram por 1 a 0 em Porto Alegre e seguraram o 0 a 0 no Morumbi.