O Flamengo venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (13), o Rubro-Negro goleou o Santos, por 4 a 1, no Maracanã, e permanece na terceira posição na competição.

Em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni falou sobre a continuidade de um dos atletas que o treinador colocou em campo na segunda etapa. Ceni foi sincero ao falar que não conhecia o meia Pepê até chegar ao clube, mas afirmou que, caso seja interesse da diretoria, quer a permanência da revelação, que tem contrato até o próximo dia 31.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Eu gosto muito dos trabalhos dois dois (Diego Alves e Pepê). O Pepê eu não conhecia. O contrato dele acaba no dia 31, se a diretoria achar interessante, eu acho interessante a continuidade dele”, afirmou.

Sobre Diego Alves, o treinador afirmou que não se mete na questão financeira tratada entre o goleiro e o clube carioca. Mas, Ceni afrmou que admira o trabalho do jogador.

“É muito particular dos dois (diretoria e Diego), na questão financeira eu nao me envolvo. Todos sabem do carinho, eu gosto muito do Diego, acho ele um ótimo profissional”.

Com a vitória, o Rubro-Negrou chegou aos 45 pontos e segue na terceira colocação na tabela de classificação no Brasileirão. O clube está a cinco pontos do líder São Paulo.

Agora, Rogério Ceni terá uma semana livre para recuperar os atletas e trabalhar. O Flamengo volta a campo no próximo domingo (20), contra o Bahia, no Maracanã, às 18h15.