“Acho perfeito que explique suas opiniões”

O técnico Ronald Koeman comentou nesta segunda-feira sobre a entrevista de Messi ao canal laSexta, com o argentino emitindo opiniões sobre o momento do Barcelona e seus planos para o futuro.

Koeman apontou que é importante que o craque exponha suas visões e reforçou que não irá interferir nas decisões do jogador.

“Acho perfeito que ele explique suas opiniões. Sempre estive tranquilo com ele e não mudou. Não podemos influenciar sua decisão e temos que tirar o melhor proveito dela. Veremos o que acontece”, disse o treinador.

🎙 @RonaldKoeman: “Leo #Messi had some discomfort in his ankle, but he will be back after the match against Eibar” ⚽ #BarçaEibar pic.twitter.com/GawjC9jkch — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 28, 2020

O comandante do Barça também falou sobre os elogios que recebeu de Messi. De acordo com o camisa 10, a contratação do holandês foi um acerto.

“Não é que eu me acalme, mas agradeço porque é muito importante. Ainda sou o mesmo que tenta fazer a equipe evoluir em um ano de transição”, explicou.

A coletiva de Koeman ocorreu na véspera do duelo entre Barcelona e Eibar pelo Campeonato Espanhol. Para o último compromisso de 2020, o time catalão não vai contar com Messi, que sentiu dores no tornozelo.