‘Acho que ficarei mais quatro anos’

Ronaldo Fenômeno reapareceu no Valladolid depois de mais de um ano para desmentir algumas informações sobre uma possível venda do clube espanhol, que disputa a La Liga. O brasileiro classificou como ‘fake news’ os boatos.

“No momento, não há nada e não pretendo vender o clube. Não houve nenhuma oferta real, mas as coisas aparecem. Mas não tenho a intenção de vender o clube. Estou aqui a dois anos e meio, mais ou menos, e quero deixar um legado muito importante nesta cidade, neste clube. Isso não está concluído”, disse.

“Seguiremos trabalhando muito e quando algo de concreto existir, eu avisarei. Minha intenção, no princípio, era ficar cinco anos, se conseguisse tudo o que quero para o clube, mas esse período vai demorar um pouco mais, eu acho que ficar mais quatro anos aqui”, completou.

Outro assunto que foi levantado durante a entrevista foram os impactos da pandemia na administração da equipe e, apesar de enaltecer muitos pontos, lamentou a ausência de torcedores nos estádios.

“Nos afetou muito porque não tínhamos o público conosco. Estamos melhorando as estruturas, mas faltam as pessoas. Se estivessem conosco, teríamos resultados melhores. Mas estou feliz com nossos resultados esportivos”, afirmou.

“As receitas caíram, os direitos de televisão não foram reduzidos, apesar de que, com certeza, haverá um desconto no futuro. Seguimos os protocolos da liga, mas isso nos afeta nos planos de desenvolvimento dos equipamentos e infraestruturas”, finalizou.