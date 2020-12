Chegou ao fim a trajetória de Andrés D’Alessandro no Internacional. Na noite deste sábado, o ídolo colorado entrou em campo pela última vez com a camisa vermelha, na vitória de 2 a 0 sobre o Palmeiras. Após o confronto, o argentino recebeu diversas homenagens do clube e não escondeu sua emoção.

“A vitória de hoje foi o mais importante para mim. O Beira-Rio está vazio, este time e este grupo mereciam muita coisa no dia de hoje, família presente, meus colegas…. Torcedor colorado, eu agradeço muito a vocês. Obrigado por tudo, pelo apoio, carinho e respeito. A admiração é minha, é nossa, por vocês terem passados momentos bons e momentos ruins com a gente”, disse o capitão.

Milhões tiveram sua vida marcada por @dale10. Por todos esses, após o jogo de hoje homenageamos nosso ídolo com os mais sinceros agradecimentos, feitos por quem simboliza o tamanho do craque. Confira o vídeo exibido nos telões do Beira-Rio – se emocione! 😍#DAleParaSempre pic.twitter.com/kL1PWMHTey — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 20, 2020

“Agradeço muito ao presidente Marcelo Medeiros, ao Fernando Carvalho, gente que me ajudou muito, que me deu apoio nos momentos ruins. Obrigado a todo grupo e a minha família. Errei e acertei, como uma pessoa normal, que quer ganhar sempre, que não se conforma. Não vestirei a camisa colorada no próximo ano, mas acredito que a história continuará. Muito obrigado”, completou.

Ao todo, o meia disputou 517 partidas pelo Inter, ao longo de 12 temporadas, tornando-se assim o terceiro jogador que mais defendeu a equipe. A sua estreia aconteceu no dia 13 de agosto de 2008 e, desde então, foram 95 gols, 114 assistências e 13 títulos, sendo uma Libertadores, uma Sul-Americana e seis estaduais.

Agora, os planos do atleta de 39 anos é seguir jogando, mas em outro clube, já que o seu contrato com o Colorado se encerra no final de dezembro. No entanto, ele ainda espera retornar ao clube no futuro para exercer algum cargo nos bastidores.