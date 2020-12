Acusada de matar o pai, Poderosa volta a se prostituir em fuga · .

RESUMO: A vida de Poderosa (Day Mesquita) voltará aos tempos de dificuldade após a morte de Ramiro (Juan Alba). Tobias (Thiago Rodrigues) jogará na irmã a culpa pelo assassinato, e ela será caçada pela polícia. Foragida, a protagonista terá que se prostituir e sumirá na escuridão da noite

Segunda, 28/12 (Capítulo 135)

O carro de Poderosa é parado por policias. O policial diz que é o fim da linha e a manda descer do veículo. No apartamento de Leandro, Fernanda observa Tobias, que está todo sujo de sangue, em choque. Fernanda pergunta a ele como se deu a tragédia de Ramiro. Pedro observa, desconfiado. Maikitaison e Olympia não acreditam que Poderosa tenha matado Ramiro.

Peritos chegam na mansão. Olympia liga para Cindy, pergunta se Poderosa apareceu por lá e avisa que Ramiro foi assassinado. Tobias volta à mansão com Fernanda e Pedro. Grupo encontra Olympia e Fernanda pede para chamar o segurança presente no momento dos disparos. Tobias o interroga. Fernanda expulsa Olympia e Maikitaison da mansão, que saem enquanto Tobias xinga.

Maikitaison diz que vai assistir à queda de Tobias. Fonseca vai até a casa de Furacão. Furacão diz que ela não esteve lá e fica chocada ao saber da morte de Ramiro. Fonseca diz que foi Poderosa quem o matou. Preocupado, Miguel diz a Gisele que não pode fazer nada além de rezar por Poderosa.

Oxente e sua família ficam chocados ao saber da morte de Ramiro. Olympia e Maikitaison chegam no Night Club. Dois policiais vasculham o lugar em busca de Poderosa, que não está lá. Fonseca chega na casa de Miguel à procura de Poderosa. Cindy chega na casa de Oxente e pede para ficar lá.

Terça, 29/12 (Capítulo 136)

Na casa de Oxente, Cindy pede perdão e diz que não tem para onde ir. Oxente quer saber de tudo. Delegado Fonseca é questionado por Tobias se Poderosa já foi encontrada. Fonseca o informa que será obrigado a fazer o teste de perícia em suas mãos. Indignado, Tobias diz que não vai fazer. Fonseca tenta extorquir Tobias.

Poderosa faz um programa e diz ao cliente que vai embora de São Paulo. Com lágrimas no rosto, ela some na escuridão da noite. Tobias entra na suíte que era de Ramiro, observa os objetos do pai e fica perturbado por memórias da infância. Lágrimas escorrem de seu rosto. Quando Norma chega, ele corre como um menino para se aninhar em seus braços.

Quarta, 30/12 (Capítulo 137)

Na boleia de um caminhão, assustada e perdida, Poderosa se esconde. Entrando em casa, José Antônio se depara com Cindy e toma um susto. Ele é cruel em suas palavras e Cindy pede desculpas. Os dois se emocionam. Norma declara a Tobias que sabe que foi ele quem matou Ramiro, mas que não está ali para julgá-lo, e sim, apoiá-lo.

A Policia Federal chega para falar com Tobias, que fica surpreso. Delegado Jorge apresenta Rosa Flor. Delegado diz que ele e Ramiro estão sendo investigados há algum tempo. Rosa Flor diz ter provas de que Ramiro havia mandado roubar o rim de Peppe e que Poderosa não assassinou Ramiro.

Miguel para no posto de gasolina para abastecer a caminhonete. Poderosa, que segue em direção à lanchonete do posto, o vê. No escritório da mansão, Tobias recebe uma mensagem anônima. Ao tocá-la, escuta alguém dizendo que sabe que foi ele quem matou Ramiro. Descrente, Tobias recebe do mesmo contato um link para o vídeo de uma câmera que registrou toda a cena do crime. Ajudando Zenaide na cozinha, Cindy começa a falar de seu passado.

Quinta, 31/12

Não haverá exibição.

Sexta, 1º/1

Reprise dos melhores momentos da semana.

Os capítulos de Amor Sem Igual são fornecidos pela Record e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio