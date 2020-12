Acusado de agressão, Johnny Depp pediu a demissão de Amber Heard de Aquaman · .

As polêmicas no conturbado divórcio entre Johnny Depp e Amber Heard não ficaram somente no aspecto legal. Acusado de múltiplas agressões pela ex-mulher, o ator exigiu a demissão da atriz dos filmes de Aquaman (2018) durante o processo. A “ordem” foi dada à irmã do astro, Christi Dembrowski, produtora da Warner Bros. com influência no estúdio.

De acordo com a revista Hollywood Reporter, o astro fez o pedido em uma mensagem de celular. “Eu quero ela substituída do filme da WB”, escreveu. Depp confirmou durante a audiência que se referia ao filme estrelado por Jason Momoa.

Recentemente, Amber debochou publicamente de fãs do ator que também exigiam sua saída do filme da DC Comics e confirmou que retornará para Aquaman 2. Já Depp foi demitido de Animais Fantásticos 3, sendo substituído por Mads Mikkelsen (Doutor Estranho).

A publicação ainda diz que a decisão da Warner de manter Depp no elenco da fraquia mesmo com o julgamento em andamento afetou negativamente os cofres do estúdio.

O acordo assinado com o astro não continha cláusula de proteção por má conduta. Como resultado, o ator continuará recebendo os US$ 16 milhões (R$ 82 milhões) negociados mesmo tendo gravado apenas uma cena.

Por conta dos acontecimentos divulgados após o julgamento, o futuro de Depp em Hollywood parece não ser promissor. “Você simplesmente não pode trabalhar com ele. É radioativo”, disse um executivo do alto escalão da indústria à reportagem.

Sem Depp, Animais Fantásticos 3 está programado para chegar aos cinemas em 14 de julho de 2022. Com Amber Heard, Aquaman tem estreia marcada para 16 de dezembro do mesmo ano.