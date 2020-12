Acusado de estupro, Pedro cede à chantagem de Íris · .

O jogo vai virar para cima de Pedro (José Mayer) em Laços de Família e, dessa vez, quem ficará encurralado será ele. Prestes a expulsar Íris (Deborah Secco) de sua casa, o administrador do haras será chantageado pela garota, que ameaçará denunciá-lo por estupro, e terá que aceitar viver sob o mesmo teto que ela na novela reprisada pelo Vale a Pena Ver de Novo.

Após mais uma briga, os dois se sentarão para acertar os pontos. “Eu conversei com a Alma [Marieta Severo] e a Helena [Vera Fischer], e nós dois não podemos ficar sob o mesmo teto. Agora é você ou eu. Eu acho melhor você arrumar suas malas antes que te coloquem pra fora”, sugerirá ele.

“Pedro, deixa eu falar. Por que você não conversa com elas de novo? Por que você não muda de ideia?”, sugerirá a garota. Íris pedirá desculpa, falará que não queria causar nenhuma confusão e prometerá não fazer nada que ele não queira. “Não vai mesmo, sabe por quê? Porque você não vai ter chance. Eu quero distância de você”, sentenciará ele, de maneira dura.

Íris dirá que não tem para onde ir, mas Pedro falará que é problema dela e dará 24 horas para a moça deixar sua casa. Só que a tia de Camila (Carolina Dieckmann) revelará que guarda uma carta na manga.

“Cê não vai me mandar embora daqui, não. Se você me mandar embora daqui, eu conto pra tudo mundo o que eu vi você fazer com a Cínthia [Helena Ranaldi]”, ameaçará ela, que pegará Pedro de surpresa.

“Você enlouqueceu, Íris? Deu pra inventar coisas agora?”, tentará reverter a situação o administrador do haras. “Eu vi, você vai negar? Você vai ter coragem de negar?”, questionará ela.

Pego no flagra

Pedro dirá que não aconteceu nada do que ela está pensando, mas Íris afirmará que o viu agarrando a veterinária. “Você vai continuar mentindo, continuar negando? Você quer o quê? Que eu chame a Cínthia aqui, coloque ela cara a cara com você? É isso que você quer? Vamos lá! Eu tô disposta a ouvir a sua versão. O que você vai dizer? Que a Cínthia apareceu te obrigando a fazer todas aquelas coisas que eu vi? É essa sua versão?”, indagará.

“Eu não devo satisfações da minha vida para você. Eu e a Cínthia…”, tentará justificar Pedro. “Então você admite? Admite que você praticamente estuprou a Cínthia na cocheira?”, pressionará Íris.

O personagem de José Mayer começará a perder a paciência. “Eu não estuprei ninguém! Mesmo que tivesse acontecido isso que você diz que viu, o que é que você tem com isso, hein? Você é uma idiota, que fica se metendo onde não é chamada. Você devia estar preocupada com a sua vida!”, aconselhará.

Íris partirá para cima dele, dando socos. Aos gritos, ainda dirá que o odeia. “Aqui no haras você não fica! Eu não moro na mesma casa que você. Pode arrumar suas trouxas! Posso colocar você na rua a pontapés”, berrará o funcionário de Alma.

Ciente de que tem um trunfo nas mãos, Íris será objetiva. “Eu não vou embora daqui. Faz isso, faz que eu vou correndo contar para a Alma, a Helena, os pais da Cínthia, pra todo mundo aqui do haras o que eu vi você fazendo com ela. E eu vou fazer eles acreditarem que você pode fazer o mesmo comigo, fazer o mesmo com a Socorro [Monica Siedler]. Não vai ser muito difícil, não, Pedro. Vamos ver do lado de quem eles vão ficar”, sugerirá a personagem de Deborah Secco.

“Você estuprou a Cínthia, pode me estuprar também. A Helena realmente vai achar magnífica a ideia. O priminho querido dela, põe em risco a irmã, de 18 anos, que está sob a responsabilidade dos dois!”, ameaçará Íris.

Sem saída e encurralado, Pedro cederá à chantagem e permitirá que Íris continue morando com ele.

