Acusado de violência sexual, Shia LaBeouf busca tratamento para alcoolismo · .

Processado por agressão, abuso sexual e psicológico pela ex-mulher, a cantora FTK Twigs, o ator Shia LaBeouf, de 34 anos, está em péssimo estado emocional e, segundo seu advogado, precisa urgentemente ser internado para tratar seus problemas psicológicos e o vício em álcool.

“Shia precisa de ajuda e ele sabe disso”, apontou o advogado do ator, Shawn Holley, em entrevista ao site TMZ. “Estamos buscando ativamente o tipo de tratamento com internação significativo, intensivo e de longo prazo de que ele precisa desesperadamente”.

O astro da franquia Transformers foi processado por Twigs por agressão, abuso físico e psicológico. Na ação, aberta na Suprema Corte de Los Angeles, ela relata que o ator, de quem foi noivo durante menos de um ano, também lhe transmitiu, conscientemente, doença sexualmente transmissível.

Twigs descreveu ao New York Times várias situações em que o ex teria sido agressivo. Ela disse que já chegou a acordar sendo estrangulada e sua vida foi colocada em risco mais de uma vez. A cantora afirmou que, em uma ocasião, o ator dirigia em alta velocidade e sem cinto de segurança quando ameaçou bater o carro caso ela não dissesse que o amava.

Depois, quando pararam em um posto de gasolina, LaBeouf, segundo o relato da artista, a agrediu e a empurrou contra o carro antes de obrigá-la a entrar novamente no veículo para que seguissem a viagem.

Ao New York Times, em resposta aos relatos, LaBeouf disse “não ter perdão” para seu alcoolismo e agressividade. “Fui abusivo comigo mesmo e com todos ao meu redor durante anos. Tenho um histórico de machucar as pessoas mais próximas a mim. Estou envergonhado desse histórico e sinto muito por aqueles que machuquei”, comentou.

A cantora australiana Sia, de 44 anos, também revelou que foi vítima do comportamento agressivo do ator, afirmou que foi enganada e contou que ele alegou ser solteiro durante o relacionamento.

“Eu também fui ferida emocionalmente por Shia, um mentiroso patológico, que me enganou em um relacionamento adúltero alegando ser solteiro. Acredito que ele está muito doente e tenho compaixão por ele e suas vítimas”, disse em publicação no Twitter.