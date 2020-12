Adão Negro: Quintessa Swindell será Ciclone na adaptação

O elenco de Adão Negro está ganhando cada vez mais nomes. De acordo com o The Hollywood Reporter, Quintessa Swindell (Gatunas) viverá Maxine Hunkel/Ciclone na adaptação da DC.

Nos quadrinhos, Maxine foi sequestrada e sofreu experimentos quando era criança. Neta de Ma Hunkel, a primeira Tornado Vermelho, ela percebe, na vida adulta, que tem a habilidade de manipular o vento e as ondas sonoras.

A personagem é um dos membros da Sociedade da Justiça da América, juntamente com o Gavião Negro (Aldis Hodge, de O Homem Invisível), o Esmaga-Átomo (Noah Centineo, de Para Todos os Garotos que Já Amei) e o Senhor Destino (ator ainda não escalado).

Fonte: Alex Ross/DC

Juntos, eles enfrentam o anti-herói Adão Negro (Dwayne Johnson, de Jumanji). De acordo com rumores do ComicBook, se o filme for um sucesso, o grupo pode ganhar um spin-off.

Situado no mesmo universo de Shazam!, o filme será dirigido por Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise), com Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia na produção.

Quintessa Swindell atualmente está filmando a nova temporada de In Treatment, com Uzo Aduba (Orange is the New Black). Além de Gatunas, seu trabalho pode ser conferido na série Euphoria.

Com o adiamento das filmagens, ainda não há previsão de estreia de Adão Negro.