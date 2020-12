Administração de Pessoal – Controles Diversos

A administração de pessoal e o setor de recursos humanos

Administração de pessoal é fundamental no setor de Recursos Humanos, uma vez que tange a tudo o que diz respeito aos contratados da empresa. Assim sendo, os custos referentes ao pessoal como recursos precisam estar nessa administração.

Ainda é importante que as ações direcionadas para as melhorias internas dentro da área de gestão de pessoas estejam dentro do orçamento da área. Assim sendo, a empresa realiza um controle de custos quanto ao seu pessoal.

Controles diversos e custos analisados

Portanto, dentro da administração de pessoal é importante que a empresa insira todos os custos e controles diversos, tais como:

Valores referentes às demandas de pessoal por centro de custo;

Benefícios (assistência médica, odontológica, vale refeição, vale alimentação, combustível, seguro de vida, etc.).

Desenvolvimento de funcionários (custos com treinamentos, estudos de idiomas, graduação, pós-graduação, atualizações, etc.).

Novas contratações

Cabe a área viabilizar novas contratações para a empresa, bem como estagiários e aprendizes.

Turnover

Medir o turnover é também viável para a administração de pessoal, uma vez que um turnover alto indica algo errado na empresa, bem como aumenta os custos.

A Administração de pessoal de cada empresa pode demandar diferentes métricas, ações e acompanhamentos. Haja vista que cada segmento, porte e nicho de mercado possuem custos diferenciados com o pessoal.

Alinhamento Gestão de Pessoas e Administração de Pessoal

No entanto, é indispensável que as ações de gestão de pessoas estejam alinhadas com a administração de pessoal, ao passo que melhoram o ambiente e controlam os custos da empresa de forma direcionada.