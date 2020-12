Administração do Tempo e dos Processos

Otimização dos processos e planejamentos direcionados através da Administração do Tempo

Administrar o tempo é fundamental para um empreendedor, visto que é o recurso mais importante para que os demais recursos de uma empresa sejam planejados e direcionados.

Sendo assim, um empreendedor que administra o tempo ganha otimização em todos os seus processos, bem como nos resultados. Por isso, é importante que o empreendedor siga algumas dicas para que possa otimizar a gestão do tempo.

Matriz da administração do tempo e priorização de tarefas

A Matriz da Gestão do tempo consiste em:

Lista de tarefas;

Classificação das tarefas;

Filtrar as demandas como urgentes e não urgentes.

Sendo assim, ao entender as tarefas que devem ser priorizadas ou não, poderá seguir um fluxo próprio que viabiliza os processos.

Classificação das urgência e execução acompanhada dos planejamentos

Assim sendo, ao classificar as tarefas, as urgências tendem a diminuir, e o fluxo de atividades tendem a ficar mais controlado. De modo que os planejamentos de cada área da empresa sejam executados e acompanhados.

Por isso, atuar na gestão do tempo é uma forma de conseguir focar em atividades que direcionem os planos, ao passo que a empresa possa crescer.

Resultados otimizados e visíveis

Uma vez que se o tempo não for administrado, as tarefas serão executadas fora do fluxo e as urgências surgirão o tempo todo. De forma que todos os envolvidos nas atividades sintam que estão sempre trabalhando sem resultados tangíveis. Portanto, administrar o tempo é uma maneira de priorizar tarefas e direcionar os resultados.