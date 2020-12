Administração No Mercado Atual – Notícias Concursos

Administração da empresa e o mercado atual

A administração de uma empresa demanda muitos detalhes, ao passo que requer que a gestão faça planejamentos futuros. Por isso, a administração é complexa e dinâmica.

O mercado atual exige que o administrador se mantenha atento aos detalhes internos, de modo que a empresa acompanhe as demandas do mercado. Sendo assim, é necessário analisar o mercado, bem como acompanhar todas as áreas da empresa.

Revisão de processos e considerações de outros fatores

Entretanto, acompanhar as áreas de uma empresa pode ser difícil, uma vez que diz respeito sobre o segmento, porte e processos internos já instalados. Por isso, a administração diz respeito sobre todos os fatores, sendo eles:

Planejamentos estratégicos;

Cultura da empresa;

Gestão de equipes;

Fluxos dos processos;

Projetos em andamento;

Orçamentos disponíveis, enfim. Todos os assuntos pertinentes a administração da empresa.

Missão, visão e valores da empresa

No entanto, todas essas demandas devem ser corroboradas pela missão, visão e valores da empresa. Ainda sendo necessário que o administrador tenha feito uma análise de ambientes antes de elaborar seus planejamentos.

Todavia, em muitos casos, pode ser necessário que novas análises sejam necessárias para que a empresa refaça seus planejamentos.

Mudanças rápidas e risco de obsolescência

Visto que o mercado muda de forma muito rápida, e a empresa precisa se reinventar, sob o risco de ficar em obsolescência.

Por isso, ao administrar uma empresa precisa levar em consideração as demandas atuais, os planejamentos estratégicos, a análise do mercado, bem como outros fatores particulares pertinentes ao segmento ou nicho de mercado.