Adobe sugere desinstalar Flash Player do Windows 10

A Microsoft e a Adobe começaram a divulgar nesta semana a partir de um banner no Windows 10 o fim definitivo do suporte ao Flash Player, sugerindo inclusive a desinstalação do programa pelos usuários.

A mensagem agradece o uso do software e confirma a já conhecida data do fim de suporte da plataforma pela própria Adobe: 31 de dezembro de 2020. Além disso, conteúdos serão impedidos de rodar no Flash Player a partir de 12 de janeiro de 2021. Por isso, a empresa “recomenda fortemente a remoção imediata” do programa a partir do botão oferecido.

O banner aparece para os usuários que ainda possuem o Flash Player instalado no computador.Fonte: Windows Latest

O Flash Player recebeu a última atualização antes da “aposentadoria” ainda no começo de dezembro, sendo que a Mozilla também já confirmou o fim do suporte no navegador — algo que deve se repetir entre outros serviços ao longo dos próximos meses. O próprio Windows 10 vai automaticamente deixar de rodar conteúdos no formato após uma atualização do sistema operacional que até impede a reinstalação do programa.