Advogada de Dani Calabresa não se intimida com ameaça de Marcius Melhem · .

Advogada de Dani Calabresa e de outras supostas vítimas de assédio de Marcius Melhem, Mayra Cotta declarou que não se intimida com a ameça de ser processada pelo ex-chefe do departamento de Humor da Globo. “Eu acho perigoso que a função de advogada esteja sendo ameaçada desse jeito”, declarou ela ao Domingo Espetacular, da Record, no domingo (6).

Em conversa com o jornalista Roberto Cabrini, Mayra foi questionada sobre como reagiu à notícia de que Melhem pretende processá-la após a divulgação de que ele teria cometido diversos abusos morais e sexuais nos bastidores da Globo, principalmente com Dani Calabresa.

“Eu acho lamentável que uma advogada, representando vítimas de assédio sexual, seja colocada também na posição de vítima diante de uma ameaça desse tipo. Eu acho perigoso que a função de advogada esteja sendo ameaçada desse jeito”, argumentou.

Sobre a tentativa de desvalorizar as denúncias, Cotta alegou que não ficou surpresa. “É uma tática antiga entre os assediadores, de tentar desacreditar, de reduzir a dor das vítimas. [Existem como provas] As palavras das vítimas, uma investigação interna e testemunhas. [Da Globo] Faltou reconhecimento da gravidade do caso delas”, disse.

Em uma nota enviada a Cabrini, Marcius Melhem reiterou que irá processar Mayra Cotta. “A advogada Mayra Cotta vai mais uma vez à imprensa ao invés de ir à Justiça para buscar reparação às mulheres que ela representa. Venho a público dizer que são acusações mentirosas. Nunca tranquei ninguém, nunca chantageei ninguém, nunca forcei ninguém a nada”, se defendeu o ator.