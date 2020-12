Affair de mãe de Neymar, Tiago Ramos faz post coberto de sangue e diz ter sido esfaqueado em Cancún

O ex-namorado e atual affair de Nadine Gonçalves, Tiago Ramos, compartilhou um story pelo Instagram, neste sábado, onde afirma ter sido esfaqueado em Cancún, no México. Cheio de sangue, o companheiro da mãe de Neymar contou que teria se envolvido em uma confusão em um restaurante na região e diz que mais de uma pessoa atacou ele.

– Eu fiquei chamando ele: “Vem, cara, contra um para você ver. Vem sem faca para você ver”. Dois caras batendo na sua cabeça é fácil, para dar uma facada, mas contra um, eu quero ver. Eu volto aqui – desabafou ele na rede.

No vídeo, não é possível afirmar outros informações além das que Tiago conta. De acordo com o “Extra”, a mãe de Neymar e Tiago estão juntos curtindo as praias do México.

– Ninguém sabe da revolta do que todo mundo passa. Então não julga para amanhã não acontecer com você. Eu posso ter magoado as pessoas. Por mais que eu magouei, e tive meus problemas, não foi porque eu fui um cara menos maduro. Eu fui falho como outras pessoas são. Eu estou sozinho aqui, cara. Vim me recuperar de algo que mata muita gente e ninguém acredita – comentou ele, que ainda ameaçou os supostos agressores.

Atordoado, Tiago comenta com seus seguidores sobre estar depressivo e afirma que foi até o país norte-americano para se curar da doença.

Em outro momento do vídeo, ele conta ter ido até uma igreja católica, mesmo ensanguentado, e teria sido cobrado de usar máscara, mas, o que chamou sua atenção foi que nenhuma pessoa teria ido perguntar o que havia acontecido.

Nadine, de 52 anos, e Tiago, de 22 anos, estiveram juntos por alguns meses neste ano. O relacionamento chegou a mobilizar a família do astro do Paris Saint-Germain.

Contudo, algumas informações sobre o passado de Tiago não teriam agradado a mãe do craque. O affair de Nadine – embora publicamente o casal não esteja junto – ainda diz que pode não voltar ao Brasil.