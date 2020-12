AFK Arena: crossover com Persona 5 levará Joker e Queen a Esperia

A desenvolvedora LilithGames confirmou uma exclusiva parceria com o estúdio Atlus ao levar os heróis de Persona 5 diretamente para o mundo de Esperia, onde estarão disponíveis por tempo limitado em AFK Arena. Joker e Queen serão as novas adições de Ano Novo no RPG e poderão ser testados a partir do dia 30 de dezembro.

Através de novos trailers, a LilithGames compartilhou algumas imagens de como estarão os visuais de Ren “Joker” Amamiya e Makoto “Queen” Niijima, além de suas principais habilidades que estarão acessíveis durante os combates. Como é possível observar, os Phantom Thieves ganharam uma retrabalhada gráfica e, agora com um design minimalista, integram um vasto elenco de mais de 100 personagens em AFK Arena.

PERSONA5 characters JOKER and QUEEN will soon come to the world of Esperia, and we have prepared a special video for their arrival! #AFKArena #Persona5 pic.twitter.com/Y4xWQsTruc — AFK Arena (@AFK_Arena) December 28, 2020

Em suas novas versões, os heróis de Persona 5 terão direito a utilizar todas as suas habilidades clássicas, incluindo a invocação Arsene, de Joker, e Johanna, de Queen. Os fãs também ficarão completamente encantados com o catálogo de poderes especiais, onde estarão presentes as Ultimate Skill Maeigaon e Stationary Drifter, além de diversos outros golpes marcantes da franquia.

O evento de Persona 5 estará disponível em 30 de dezembro com a chegada da nova atualização de fim de ano, e os jogadores poderão testar os Phantom Thieves até 27 de fevereiro de 2021, quando poderão ser adquiridos apenas através de microtransações. O patch temático também irá adicionar uma masmorra PvE exclusiva, com muitas recompensas e referências aos arcos dos heróis.

AFK Arena pode ser jogado gratuitamente via dispositivos Android e iOS.