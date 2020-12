Agenda Netflix: Filme Mank e mais 30 títulos chegam no streaming

Mais uma sexta-feira chegou e, com ela, mais um Agenda Netflix. Finalmente, é hora de conhecer todas as novas séries e filmes que chegam à Netflix nesta semana e decidir o que assistir no streaming!

Desta vez, o grande destaque vai para o filme Mank, nova produção do premiado diretor David Fincher. A história acompanha a trajetória de Herman J. Mankiewicz, roteirista do filme Cidadão Kane, obra-prima de Orson Welles. Nela, vemos a luta de Mankiewicz para ser reconhecido pelo longa.

Outros títulos bem aguardados que serão lançados nesta semana são a 4ª temporada de Big Mouth e Selena: A Série. Ambos estreiam hoje (4) e prometem movimentar os assinantes do maior streaming do mundo.

Confira abaixo a relação completa de novidades na plataforma. Títulos e datas podem sofrer alteração por parte da companhia.

Agenda Netflix de 4 a 10 de dezembro

Estreias de hoje (4)

(2020) Natal Sob Fogo Cruzado (filme alemão original)

(2020) Reis de Joanesburgo

(2020) As 9 Vidas de Leyla (filme turco original)

(2020) Big Mouth: 4ª temporada (série original)

(2020) Capitão Cueca – Feliz Meganatal)

(2020) Mank (filme original)

(2020) Selena: A Série (série mexicana original)

