Agora na Itália, Marlon revela conselhos de Messi e Piqué nos tempos de Barcelona: ‘Te trazem uma coragem’

Formado nas categorias de base do Fluminense, Marlon recebeu uma grande oportunidade em julho de 2016, quando foi emprestado ao Barcelona B e, depois de um ano, depois, pode subir para o time profissional da equipe.

Em pouco mais de um ano no clube blaugrana, o brasileiro viveu grandes experiências na sua carreira, como atuar em partidas de LaLiga como titular e entrar em campo em uma Champions League.

Em alguns desses momentos, ao lado de grandes craques da equipe catalã, o zagueiro chegou a receber conselhos. Messi e Piqué foram dois nomes que ajudaram o atleta a se desenvolver, segundo o próprio revelou, em entrevista ao ESPN.com.br.

“Eu fiquei muito feliz até mesmo com uma atitude do Messi, em um jogo contra o Las Palmas, na minha estreia na liga. Quando nós fizemos o primeiro gol, eu vou comemorar junto com os jogadores, ele vira para mim e fala: ‘Marlon, joga mais para frente, faz igual você faz nos treinamentos, não fica com medo de errar’. Um jogador como o Messi fala uma coisa dessas para você, você se sente mais livre para jogar e com mais confiança”, disse.

“Quando eu fiz meu primeiro jogo na Champions, no lugar do Piqué, ele virou para mim e falou: ‘Aproveita, garoto’. São frases pequenas que te trazem uma coragem e uma vontade de jogar ainda maior”, completou.

No período em que ficou no Barcelona, Marlon fez três partidas pelo time profissional, antes de ser emprestado para o Nice e, depois, vendido para a Sassuolo, onde atua até os dias atuais.

“Tive esse privilégio de ficar seis meses treinando com ele (Messi) e foi muito bom. Entre treinos, relações e atuações, foi bem legal pelo fato de ver jogadores que são ídolos seus e de outros jovens e você acabar recebendo conselhos, te tratarem bem, com respeito, com educação. Você se sente honrado, bem”, finalizou.

