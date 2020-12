Agora você pode encontrar Colin Kaepernick no freezer: atleta ganha seu próprio sabor de sorvete

Colin Kaepernick vem solidificando seu caminho longe dos gramados de futebol americano como um ativista social. E essa liderança lhe rende também contratos publicitários, entrevistas e até mesmo um sabor de sorvete com sua assinatura. Pois é. A tradicional ‘Ben & Jerry’s’ lançou recentemente o sorvete de Colin Kaepernick, chamado de ‘Change the Whirled”, que em uma tradução livre para o português significaria ‘mude a roda’ (mais literalmente ainda, ‘mude o sistema’. Não há previsão de chegada ao Brasil do produto.

O sorvete tem sabor de caramelo, com pedaços de fudge, biscoitos graham e também de chocolate. A ideia da ‘Ben & Jerry’s’ é honrar os esforços de Kaépernick na luta contra a brutalidade policial direcionada aos negros, mas trabalhando essa associação de uma forma suave, encontrando o público em geral, inclusive aqueles que ainda são resistentes aos ideais propagados pelo ex-camisa 7 do San Francisco 49ers.

– Essa é a nossa abordagem, com essa ideia podemos ajudar a normalizar e reforçar esses ideais para um público mais comum da população em geral – destacou Chris Miller, head de ativismo e estratégia da ‘Ben & Jerry’s’, em entrevista ao jornal USA Today.

– Não é uma noção particularmente radical sugerir que as forças policiais e o policiamento provavelmente não são a melhor maneira de lidar com coisas como crises de saúde mental e abuso de substâncias e contextualizá-los para as pessoas como é uma visão diferente de segurança pública. Estamos em um lugar único onde, eu acho, que nós (Ben & Jerry’s) somos capazes de fazer parte do trabalho de conscientizar esse público diversificado – acrescentou Miller.

Kaepernick vai doar sua parte dos lucros para o projeto que encabeça, o ‘Know Your Rights Camp’, que visa ‘promover a libertação e o bem-estar das comunidades negras e pardas’.