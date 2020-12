Alaba ‘encerra’ negociações com o Bayern de Munique e fica próximo do Real Madrid, diz jornal espanhol

David Alaba, 28, não entrou em acordo com o Bayern de Munique para renovar o contrato que vencerá daqui a sete meses. E a diretoria do Real Madrid se animou com a situação.

A informação é do jornal “Marca” desta sexta-feira (11), numa reportagem em que explica que a diretoria merengue está mais próxima do defensor, apesar de ter outros concorrentes no mercado.

Alaba desejava resolver a pendência com o Bayern o dia 1º de dezembro, mas a conversa não caminhou para o lado esperado por ele. Uma prorrogação contratual e um aumento foram recusados pela diretoria bávara.

O jornal diz que dificilmente eles devem se reunir novamente para tentar o que já parece ser impossível. Não há um acordo atraente financeiro em vista, e Alaba sabe que o nome dele é desejado por outros grandes clubes.

Além do Real, Chelsea e Paris Saint-Germain também tem interesse no jogador de 28 anos, diz a reportagem. Independentemente da equipe, o interessado terá de esperar até 30 de junho de 2021, quando o vínculo atual chegará ao fim.

O Real aparece como favorito porque estaria disposto a oferecer um contrato mais longo ao defensor e também porque há uma boa relação entre membros do estafe do defensor e a diretoria merengue. Além de ele desejar jogar na Espanha.