Alan Franco destaca importância de duelo entre Galo e Athletico: “Temos que ganhar”

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o meia Alan Franco destacou a importância do duelo entre Athletico-PR e Atlético-MG, que ocorre no sábado, às 17h (de Brasília), na Arena da Baixada.

De acordo com o jogador, é necessário que o Galo consiga um bom resultado para se manter vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O jogador ainda relembrou a derrota para o Furacão no primeiro turno, destacando que a situação atual é diferente.

“Será uma partida muito importante. Temos que ganhar para seguir na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O jogo será um pouco diferente daquele outro, pois teremos jogadores que não participaram do primeiro”, explicou.

Para o jogo decisivo, Alan Franco se colocou à disposição do técnico Jorge Sampaoli. Ainda assim, o atleta assumiu que suas condições físicas não são ideais desde que contraiu a covid-19 e ficou afastado dos treinos.

“A parte física ainda me falta ajustar um pouco mais. Estive muito tempo fora do campo, sem poder realizar trabalhos físicos”, concluiu.

No momento, o Atlético-MG é segundo colocado do Brasileirão com 43 pontos, sete a menos que o líder São Paulo, que visita o Corinthians na rodada.