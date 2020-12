Alberto cai em desgraça, perde tudo e é escorraçado; saiba por quê · .

Alberto (Igor Rickli) vai ser arrancado do comando dos negócios da família ao cair em desgraça com Dionísio (Sérgio Mamberti) em Flor do Caribe. Decepcionado com o neto, que só tem olhos para Ester (Grazi Massafera), o milionário empossará Hélio (Raphael Vianna) como seu braço direito. O advogado terá vendido até a alma ao diabo pelo cargo na novela das seis.

O filho de Bibiana (Cyria Coentro) contratará um grupo de neonazistas para eliminar Samuel (Juca de Oliveira) depois de firmar um pacto diabólico com o homem mais poderoso de Vila dos Ventos. A cabeça do joalheiro será a senha para que o rapaz ocupe a vice-presidência do Grupo Albuquerque.

O antagonista de Sérgio Mamberti deixará o playboy como presidente decorativo apenas para manter as aparências diante dos acionistas. Na prática, ele vai dar carta branca para que o irmão de Marizé (Livian Aragão) faça o que quiser na empresa –inclusive despejar o filho de Guiomar (Claudia Netto) da própria sala.

“Vice-presidente? Eu vou fingir de fala que eu não te flagrei nessa cena ridícula. Então dá o fora e desinfeta da minha mesa”, ralhará o vilão de Igor Rickli ao encontrar Hélio em seu lugar.

“Qual é o problema? Você não está conseguindo entender mesmo ou não está querendo acreditar nos próprios olhos? A partir de hoje eu sou o vice-presidente do Grupo Albuqueque”, insisitirá o personagem de Raphael Vianna.

Cão sarnento

O poder subirá rapidamente à cabeça de Hélio, a ponto de ele tratar Alberto como um cão sarnento dentro da empresa. “Hoje mesmo você vai receber um memorando de seu Dionísio comunicando que a partir de agora o grupo tem um novo vice-presidente e que deve se reportar diretamente a ele. O seu avô não disse nada? Deve ter seus motivos”, alfinetará o jovem.

“Eu tenho certeza que você deu bons motivos para que ele tomasse essa atitude. Eu só não imagino quais”, desconfiará o ex-marido de Ester (Grazi Massafera). “Um único motivo. Competência para ocupar esse cargo. Ou será que ele não confia que o próprio neto tome conta desse império?”, devolverá o filho de Donato (Luiz Carlos Vasconcellos).

Ele ignorará os alertas de Yvete (Patrícia Naves) e continuará com o deboche até o fim. “Foi o próprio Dionísio quem me recomendou que eu ocupasse essa sala, mas não se preocupe. Nós vamos providenciar outra para você. E outra cadeira, porque essa aqui é um verdadeiro trono”, emendará.

“Então vamos ver por quanto tempo você vai ocupar esse trono”, ameaçará o pai de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel) nas cenas que serão exibidas no próximo dia 5 no folhetim de Walther Negrão.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

