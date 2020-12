Alberto chafurda na loucura e tranca Ester em calabouço escuro · .

Após se livrar da prisão, Alberto (Igor Rickli) vai se vingar com requinte de crueldade de Ester (Grazi Massafera) em Flor do Caribe. O herdeiro dos Albuquerque jogará uma isca para que a jovem volte até o calabouço da mansão no meio da noite. Ele, então, trancará a filha de Samuel (Juca de Oliveira) no aposento escuro e úmido na novela das seis.

A mãe de Samuca (Vitor Figueiredo) revelará para Cassiano (Henri Castelli) que o ex-marido esconde as relíquias que Dionísio (Sérgio Mamberti) roubou durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) em uma casamata debaixo de sua propriedade.

Pego em flagrante, o empresário comprará um testa de ferro para apodrecer na cadeia em seu lugar. Ele, no entanto, voltará a ser alvo de um mandado de busca e apreensão nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 21.

Isabel (Thaíssa Carvalho) e os tenentes vão revirar o casarão de cabeça para baixo até encontrar o aposento secreto graças a uma dica da protagonista de Grazi Massafera. Desconfiado, Alberto colocará a filha de Samuel (Juca de Oliveira) contra a parede para descobrir a verdadeira identidade do traidor.

“O que você acha que eu devo fazer com a Guiomar [Claudia Netto]? Eu acho que foi ela que entregou para os tenentes que tem um bunker nessa casa. É claro que não posso fazer nada de mal para a mulher que se diz minha mãe. Só pode ser ela, não é? Você não faria uma coisa dessas comigo. Aliás, você nem sabia que tinha um bunker nessa casa”, sondará o mau-caráter.

Ester (Grazi Massafera) sofre dentro de prisão

Golpe de mestre

O playboy perderá a cabeça quando Ester afirmar que não sabia do esconderijo subterrâneo. “Eu quero tanto acreditar que você não era a traidora. Como você quer que eu fique calmo com a polícia revirando a minha vida. Me ajuda falando que não foi você, a mulher que eu amo, que eu dediquei a minha vida”, vociferará o vilão.

Apavorada, a diretora da ONG Casa Mar implorará para que Alberto solte o seu braço. “Você está me machucando. Eu não sabia de nenhum bunker. Eu estou aqui para cuidar dos meus filhos. Eu não tenho nada a ver com seus negócios. Eu até admiro você como um homem de negócios”, reafirmará a loira.

O crápula se fingirá de arrependido para dar o bote na amiga de Taís (Débora Nascimento). “Então, você não me odeia? Eu tenho certeza que você nunca trairia a minha família. Você é uma mulher inteligente. A Guiomar acha que viu muita coisa naquele bunker, mas a peça principal que está lá embaixo ela não encontrou”, emendará o milionário.

Com a pulga atrás da orelha, Ester voltará à fortaleza no meio da madrugada para investigar o que realmente está ocultado por trás das paredes. Em vez de pegar a mulher no pulo, Alberto vai apenas trancá-la sem a menor possibilidade de fuga no folhetim de Walther Negrão.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#39 – Esconderijo e traição são descobertos nas novelas!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.