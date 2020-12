Alberto contrata ‘homem-bomba’ para mandar Cassiano pelos ares · .

Alberto (Igor Rickli) vai contratar um “homem-bomba” para causar um desastre na mina de Duque (Jean Pierre Noher) em Flor do Caribe. O neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) oferecerá mundos e fundos para que Silvestre (Wilson Rabelo) sabote a extração de turmalina paraíba. O traidor implantará um explosivo que acertará Cassiano (Henri Castelli) em cheio na novela das seis.

O piloto de avião já sofreu um pequeno acidente ao procurar um veio de pedras preciosas nos capítulos anteriores do folhetim de Walther Negrão. O incidente vai inspirar o filho de Guiomar (Claudia Netto) a se livrar do rival de uma vez por todas com uma nova explosão debaixo da terra.

O empresário vai jogar baixo para convencer Silvestre a sabotar as escavações do galã de Henri Castelli nas cenas que serão exibidas no próximo dia 14. Ele lembrará que o rapaz trabalhou a vida inteira nas salinas do Grupo Albuquerque antes de se bandear para o lado do irmão de Taís (Débora Nascimento).

“Eu precisei do dinheiro do fundo de garantia. Eu tenho uma sogra que precisa de remédios caros. E o Cassiano paga melhor”, justificará o trabalhador. “Mas logo o FGTS vai acabar. Aí eu te pergunto. Se a saúde da sua sogra não melhorar, é com esse salário que você pretende resolver a situação?”, questionará o playboy.

“Já está acabando. O tratamento é caro. Não sei mais o que fazer”, lamentará o minerador, que entrará em choque quando o antagonista vivido por Igor Rickli chantageá-lo com um crime do passado. “Lembro que quando você foi pedir emprego, não foi aceito por causa de uma briga que acabou em morte. O meu avô interferiu, e você conseguiu a vaga, não foi?”, disparará o crápula.

Jogo sujo

Silvestre chegará a gaguejar para explicar que cometeu o homicídio por legítima defesa. “Isso não importa, mas sim que o meu avô estava completamente certo em apostar em você. Agora, preste atenção. Você pode voltar a trabalhar na salina em um cargo de supervisor, com salário acima da média. E uma bonificação em dinheiro”, emendará Alberto.

“Eu pensei que o senhor vinha me cobrar por estar trabalhando na mina do Cassiano”, estranhará o homem. “Quem sou eu para cobrar? Estou aqui para te fazer uma proposta. Só tem um problema. É por isso que eu lembrei desse passado”, continuará o pai de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel).

O mau-caráter exigirá que Silvestre coloque uma bomba na mina como condição para contratá-lo de volta como “marajá” na empresa da família. “O nosso acordo só vai valer se você fizer um servicinho para mim. Vamos ver se você é realmente capaz”, arrematará o mauricinho.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o .publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

