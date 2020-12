Alberto escapa da prisão e cospe marimbondo; descubra como · .

Em Flor do Caribe, Alberto (Igor Rickli) colocará a mão no bolso para não ser preso pelo contrabando de joias e obras de artes roubadas durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). O empresário comprará o piloto do avião para mentir em depoimento à polícia. Ele ainda levará uma bronca de Dionísio (Sérgio Mamberti) por perder as relíquias da família na novela das seis.

Atrás da porta, Ester (Grazi Massafera) ouvirá o plano do ex-marido em enviar o carregamento do avô de volta para a Europa no avião que Gonzalo (Norberto Presta) roubou de dom Rafael (César Troncoso). A jovem revelará o plano para Cassiano (Henri Castelli), que conseguirá interpretar o voo com a ajuda da Força Aérea Brasileira.

Pego no flagra, o playboy receberá voz de prisão de Isabel (Thaíssa Carvalho). Ele, no entanto, surpreenderá o bisavô de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel) ao chegar na mansão dos Albuquerque livre, leve e solto nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 21.

“Que bom que você está aqui. Eu já não sabia mais o que fazer. A quem eu deveria recorrer. Estava certo de que você…”, gaguejará o ancião. “Que eu ficaria detido na Polícia Federal e não veria a luz do sol tão cedo?”, completará o antagonista vivido por Igor Rickli.

“É evidente. Mas como é que você conseguiu se livrar daqueles intrusos insuportáveis?”, perguntará o veterano. “Simples. O piloto fingiu que não me conhecia e afirmou para a polícia que nunca tinha encontrado comigo”, revelará o vilão do folhetim de Walther Negrão.

Por um fio

Alberto explicará que pagará uma grana alta para a família do aviador por meio de Gonzalo, que ainda contratará um bom advogado para evitar que o capanga fique detido durante muito tempo. Ele também terá fingido que não conhecia as relíquias. “As minhas joias, que tanto sacrifício me custaram para adquirir…”, reclamará o carrasco nazista interpretado por Sérgio Mamberti.

Dionísio acusará o neto de colocar a sua fortuna a perder por causa da protagonista de Grazi Massafera. “Isso já está indo longe demais. Tudo por causa da sua loucura por essa caboclinha. Ester é a origem de todo mal. Por sua causa eu perdi todo o meu passado”, vociferará o crápula.

Revoltado, o mauricinho vai cuspir marimbondos em cima do parente. “O que você queria? Que eu dissesse que as joias eram suas? Eu ainda fiz de tudo para não ser reconhecido pelo piloto. Eu devia ganhar os parabéns do senhor!”, devolverá o bon vivant.

“Parabéns por todas as bobagens que você vem cometendo? Uma atrás da outra? O meu império por essa mulher? Será que valeu mesmo a pena?”, questionará o rival de Samuel (Juca de Oliveira).

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

