Alberto estoura champanhe e vibra com desastre na mina de Cassiano · .

Alberto (Igor Rickli) vai estourar uma garrafa de espumante para comemorar o fracasso de Cassiano (Henri Castelli) em Flor do Caribe. O aviador sofrerá um acidente ao buscar pedras preciosas na mina de Duque (Jean Pierre Noher), mas sairá apenas com escoriações. O empresário, porém, se certificará de que o rival não saia vivo de um próximo desabamento na novela das seis.

O piloto de avião gastará todas as suas energias para encontrar os veios com a turmalina paraíba o mais rápido possível no folhetim de Walther Negrão. A gema, mais cara do que o próprio diamante, é uma das peças-chave para que o irmão de Taís (Débora Nascimento) destrua o império construído pelos Albuquerque em Vila dos Ventos.

Afoito, o ex-militar será atingido por algumas rochas ao decidir escavar a parte superior da gruta sem o auxílio de equipamentos adequados. “Na mina de dom Rafael (César Troncoso), a gente escavava em lugares muito piores do que esse”, justificará o rapaz, que levará um puxão de orelha do amigo. “Mas agora a gente não precisa arriscar a nossa vida”, alertará o falsário.

O protagonista de Henri Castelli não dará ouvidos. “Confia em mim, Duque. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou seguir a minha intuição, ela diz que é lá em cima que a gente vai achar o que estamos procurando”, insistirá o galã, que será acertado em cheio por um deslizamento.

Em um golpe de sorte, ele machucará apenas o braço nas cenas que serão exibidas no próximo dia 26. “Consegue andar?”, questionará o personagem de Jean Pierre Noher. “Claro que sim, eu não machuquei as pernas. Eu não sou quadrúpede para precisar do braço”, vocifererá o pai de Samuca (Vitor Figueiredo).

Pedra sobre pedra

Alberto não entenderá bulhufas quando Yvete (Patrícia Naves) colocar uma garrafa de champanhe e duas taças em cima de sua mesa. “Posso saber qual o motivo dessa festa?”, questionará o herdeiro dos Albuquerque. “Meu patrãozinho merece comemorar uma boa notícia. Houve um desastre na mina”, avisará a funcionária da presidência.

O antagonista de Igor Rickli chegará a vibrar de alegria com a notícia. “E o Cassiano? O que houve com ele?”, indagará o playboy. “Essa é a parte ruim para você. Saiu inteiro. Por enquanto. Houve um desabamento, mas foi só o primeiro. Se é que você me entende”, disparará a assistente.

O filho de Guiomar (Claudia Netto) entenderá o recado. “Podem acontecer outros, não podem? Ai, Yvete, minha secretária predileta, o que seria de mim sem você? Vamos brindar esse e todos os outros desabamentos. Saúde”, proporá o crápula, com uma taça em mãos.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

