Alberto faz Samuca de refém e obriga Ester a mentir para polícia · .

Alberto (Igor Rickli) colocará a vida de Samuca (Vitor Figueiredo) em risco para impedir que Ester (Grazi Massafera) entregue os podres dos Albuquerque à polícia em Flor do Caribe. Ele ameaçará jogar o neto de Lindaura (Angela Vieira) para os tubarões a fim de intimidar a ex-mulher. A jovem não terá outra saída senão mentir para as autoridades na novela das seis.

A filha de Samuel (Juca de Oliveira) será intimada para depor sobre as joias e obras de artes escondidas debaixo da mansão de Dionísio (Sérgio Mamberti). “Então a senhora tem conhecimento sobre essa carga que foi interceptada pela Polícia Federal quando estava sendo transportada para fora do país de forma ilegal em uma atitude criminosa?”, questionará o delegado.

“Soube sim. O que eu puder fazer para esclarecer esse caso… Pode contar comigo”, afirmará a mãe de Laurinha (Serena e Vitoria Lovetel), decidida a colocar um ponto-final nas maldades do antagonista de Igor Rickli. “As joias são essas aqui. A senhora reconhece? Lembra de tê-las visto no bunker subterrâneo de sua casa?”, perguntará o detetive.

Com as fotos em mãos, a diretora da ONG Casa Mar perceberá que se tratam das relíquias roubadas pelo mau-caráter interpretado por Sérgio Mamberti durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Prestes a botar a boca no trombone, ela será interrompida por uma mensagem do empresário –uma foto de Alberto ao lado do herdeiro em uma catraia no meio do mar.

Em seguida, a amiga de Taís (Débora Nascimento) receberá uma ligação do celular do ex-marido, mas a voz do outro lado da linha será de seu filho. “Mãe, você viu a foto que eu e o papai mandamos para você? Estou num passeio bem legal. A gente está no meio do mar. Sinistro”, revelará o personagem de Vitor Figueiredo, alheio às verdadeiras intenções do vilão no folhetim de Walther Negrão.

Igor Rickli e Vitor Figueiredo em Flor do Caribe

Chantagem suja

Alberto tomará o aparelho das mãos de Samuca para chantagear a protagonista de Grazi Massafera. “Oi, meu amor, como você está? A gente te ligou para te tranquilizar. Eu imagino o quanto você tenha ficado preocupada quando viu a nossa foto. Nós dois aqui nesse barco, sem ninguém por perto… Mas está tudo bem, viu?”, debochará o crápula.

Ela se lembrará de que o filho de Guiomar (Claudia Netto) já tinha ameaçado machucar o menino para se vingar das denúncias que Ester fez sobre as masmorras de Dionísio.

“Eu liguei também porque eu estou preocupado com o seu depoimento hoje. Faz o seguinte. Sem o delegado perceber, eu quero que você não desligue o telefone. Eu quero ouvir todo o depoimento para me certificar que vai acabar tudo bem. E que não vamos ter motivos para derramar lágrimas”, ameaçará o playboy nas cenas que serão exibidas no próximo dia 19.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

