Alberto toca o terror e exige noite de sexo de Ester; saiba por quê · .

Alberto (Igor Rickli) vai exigir mais um sacrifício de Ester (Grazi Massafera) para não machucar Samuca (Vitor Figueiredo) em Flor do Caribe. Além de mentir para a polícia, a filha de Samuel (Juca de Oliveira) também precisará ceder aos desejos sexuais do herdeiro dos Albuquerque. “Fica bem cheirosa e bem gostosa para mim”, disparará o crápula.

A jovem será convocada para testemunhar sobre o calabouço que Dionísio (Sérgio Mamberti) mantém embaixo de sua mansão no folhetim de Walther Negrão. Prestes a colocar a boca no trombone, ela sofrerá uma chantagem asquerosa nas mãos do playboy.

O antagonista de Igor Rickli levará o primogênito de Cassiano (Henri Castelli) para passear em uma catraia. O mau-caráter enviará uma foto ao lado do menino no meio do mar bem no momento em que a amiga de Taís (Débora Nascimento) estará diante das autoridades.

O mauricinho exigirá que a diretora da ONG Casa Mar deixe o telefone ligado para que ele possa acompanhar o depoimento. Caso contrário, o personagem de Vitor Figueiredo correrá o risco de virar isca de tubarão. “Não vamos ter motivos para derramar lágrimas”, debochará o vilão.

Contra a parede, a loira fingirá que nunca viu qualquer uma das peças de ouro ou obras de arte mostradas pelo delegado nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 21. “Estava tudo muito escuro no bunker, então eu vi uma cadeira e uma mesa. E só. Não vi nenhuma joia”, afirmará a protagonista de Grazi Massafera.

Igor Rickli e Vitor Figueiredo em Flor do Caribe

Sem escrúpulos

Ao sair da delegacia, Ester ligará imediatamente para Alberto. “Atende, seu canalha. Cadê meu filho? O que você fez com o Samuca?”, gritará a loira, com os nervos à flor da pele. “Como assim, o que eu fiz com ele? A gente só está brincando. Somos dois pescadores em busca dos maiores peixes”, responderá o presidente do Grupo Albuquerque.

Ela ainda suplicará para falar com o menino, mas o pulha não passará o telefone. “Calma, fica tranquila que a gente já está voltando. Meu amor, você sabe o quanto eu adoro quando você fica irritada assim. Faz o seguinte. Toda um banho. Fica bem cheirosa e gostosa para mim. Já estou chegando”, demandará o filho de Guiomar (Claudia Netto), cheio de segundas intenções.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

