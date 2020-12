Alê Oliveira fica pelado no estacionamento da CBF antes de encontrar Tite

O comentarista Alê Oliveira revelou no programa “De Placa”, do Esporte Interativo, ter vivido uma situação atípica para encontrar Tite. Ele teve que ficar pelado no estacionamento da sede da CBF em Teresópolis. Entretanto, há uma explicação para o ocorrido.

Alê descobriu apenas quando chegou no local que não poderia entrar de bermuda na Confederação Brasileira de Futebol. Naquele momento, percebeu que o motorista do táxi que o levou estava de calça. O comentarista sugeriu a troca ao motorista, Felipe, que havia revelado ser seu fã, mas o taxista relutou.

– Você está maluco, Alê? Como que eu vou tirar a minha calça aqui no estacionamento da CBF? – disse o taxista.

Felipe foi convencido após o comentarista insistir e falar que não perderia a viagem. Ele tirou a calça e entregou a Alê. Em seguida, foi a vez do comentarista tirar a bermuda, porém, o motorista interveio.

– P…, Alê, sem cueca é f… – disse o motorista.

Participantes do programa, Mauro Beting, Vitor Sérgio Rodrigues e Jorge Iggor caíram na gargalhada.