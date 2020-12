Alemanha bate recorde diário de mortes por coronavírus

Alemanha bate recorde de falecimento por Covid-19. De acordo com dados recentes, confirmou-se 962 mortes nas últimas 24 horas. Inclusive, o Instituto Robert Koch (RKI) divulgou as informações recentes.

O país está enfrentando a segunda onda do coronavírus. Portanto, essas perdas de vidas recentes foram o maior recorde desde o início da pandemia. Então, para saber mais sobre os casos de coronavírus, continue lendo esse artigo.

Saiba também o número total de pessoas infectadas nas últimas 24 horas. Além disso, descubra quando terá início a vacinação contra o Covid-19 neste país.

Alemanha bate recorde nos índices de contaminação e morte

O RKI divulgou os dados recentes. Em resumo, é uma agência do governo, de controle e prevenção de doenças do país.

No dia 23, foram registrados quase 25 mil novos casos de contaminação pela Covid-19. Por outro lado, há uma semana atrás (dia 18), os registros foram os seguintes:

27.728 infectados;

952 mortes.

A taxa de mortalidade no país atingiu um novo patamar: quase mil óbitos por coronavírus. Inclusive, em um breve período de 24 horas, no último dia 23. Aliás, foi a contagem mais alta desde o começo da pandemia no país.

A região do país com mais casos é a Saxônia, no leste. Pois, a cada 100.000 habitantes, o índice é de 414 infectados. Desse modo, é muito maior do que a média nacional, que possui quase 200 casos.

Nesta semana a Alemanha bate recorde também no número de infectados. Entretanto, foi no dia 18 de dezembro, com quase 34 mil casos de coronavírus.

Devido a situação os hospitais ficaram sobrecarregados. Portanto, pacientes tiveram que ser realocados para outros estados.

Os dados desde o início da doença

Segundo os dados, os casos de infecção, desde o começo da pandemia, chegaram a 1.554.920. Assim, o Instituto também estimou o número de pacientes recuperados: 1.160.100 cidadãos.

O total de falecimentos no país por coronavírus chegou a quase 28 mil. De acordo com o RKI. Ou seja, é necessário melhorar as medidas preventivas.

Alemanha bate recorde e vacinação será apenas em 2021

O gabinete da primeira-ministra estima que a campanha de imunização comece no início de 2021. Portanto, é esperado que a União Europeia aprove a vacina até o fim de 2020. Enquanto isso, o país já está se preparando e criando centros de vacinação.

A taxa de novos casos teve uma diminuição de 0,98% para 0,95%. Dessa forma, a cada 100 infectados, 95 contaminam-se. Essa taxa de incidência calcula um período de 8 a 16 dias. Por isso, se ficar abaixo de 1%, significa que está havendo uma queda no contágio.