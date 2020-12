Alemanha registra mais de mil mortos por Covid em 24h

Em apenas um dia, a Alemanha registra recorde de mortes. Assim, mais de mil mortos por Covid em 24 horas. Sendo esse número o maior registrado até agora no país. Certamente, a segunda onda do coronavírus é a responsável por esse aumento.

Pensando em diminuir os índices, o governo alemão estará propondo medidas emergenciais. Confira neste artigo mais sobre as mortes na Alemanha e número de casos confirmados por lá.

Registra-se mais de mil mortes por Covid-19 em apenas um dia na Alemanha

Desde o início da pandemia, não houve um registro de mortes em apenas um dia tão grande. Assim, em 24 horas foram registrados mais de mil mortos por Covid-19. Além disso, o número de casos confirmados subiu para 22.459.

A Alemanha vem sendo, nos últimos dias, atingida pela segunda onda do vírus. Sendo assim, as autoridades locais estão tomando medidas extremas. Dessa forma, o confinamento parcial foi priorizado até o dia 10 de janeiro.

Entretanto, o governo irá aumentar esse período para que haja uma maior contenção do vírus. Além disso, toma-se outras medidas restritivas. Por fim, fecha-se as fronteiras do país.

Cronograma de vacinação para população alemã

O país iniciou a vacinação no dia 27/12. Assim, a vacina foi desenvolvida por meio das BioNTech e também Pfizer, dois laboratórios importantes na criação das vacinas.

A primeira pessoa a receber imunização contra o Covid-19 foi uma senhora de 101 anos. Além disso, idosos de casas de repouso, profissionais da saúde e pessoas com mais de 80 estão recebendo.

Assim, segundo as autoridades de saúde, deverá imunizar uma grande parte da população no primeiro trimestre de 2021. Da mesma forma, nesse mesmo período será adquirido mais de 12 milhões da vacina do Covid-19.

Com registro de mais de mil mortos, números do Covid-19 cresce na Alemanha

Nesta semana, em apenas um dia, a Alemanha teve registro de mais de mil mortes por coronavírus. Além disso, registrou mais de 22 mil contágios. Veja os índices desde o início do Covid-19 no país:

Mortes: 33.230;

Casos confirmados: 1.741.153;

Pessoas recuperadas: 1.345.952.

Vale ressaltar que até devido às festas de fim de ano, esses números poderão ter alta elevação. Assim, o governo alemão vem tomando todas as medidas para a conscientização da população para diminuir os casos.

Além disso, com risco de mais transmissão por causa da nova mutação do vírus, fronteiras foram fechadas. Dessa forma, pessoas vindas do Reino Unidos estão sendo barradas e não poderão entrar no país. Mesmo que sejam residentes da Alemanha.