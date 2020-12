Alessandro Barcellos é eleito novo presidente do Internacional

O Internacional definiu nesta terça-feira seu novo presidente. Alessandro Pires Barcellos, da Chapa 5, venceu José Aquino Flôres de Camargo no segundo turno das eleições e será o mandatário do Colorado no triênio 2021/2023.

O candidato eleito recebeu 16.522 votos (63,25% dos válidos), enquanto o derrotado ficou com 9.600 votos (36,75% dos válidos). Houve ainda 2.354 votos nulos e 565 em branco.

A Assembleia Geral que definiu o novo presidente colorado contou com a participação de 29.041 sócios(as), sendo 44,71% dos aptos a votar. O pleito foi realizado de forma virtual.

Confira abaixo a chapa eleita:

Presidente: Alessandro Pires Barcellos

1º Vice-presidente: Dannie Dubin

2º Vice-presidente: Arthur Caleffi

3º Vice-presidente: Luiz Carlos Ribeiro Bortolini

4º Vice-presidente: Humberto Cesar Busnello