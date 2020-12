Alessandro Barcelos ganha eleição com 56% dos votos e assume presidência até 2023

O Internacional elegeu nesta terça-feira (15) quem será o novo presidente pelos próximos três anos. O escolhido foi Alessandro Pires Barcellos, candidato da Chapa 05 (“O Inter Pode Mais”), com 56,8% dos votos.

Barcellos recebeu 16.522 votos, segundo boletim divulgado pelo Inter após o pleito. Para assumir a presidência do Colorado, ele superou a concorrência de José Aquino, da Chapa 03 (“Reage Inter”), que teve 9,6 mil votos, ou 33,05% do total.

A eleição no Beira-Rio ainda teve 565 votos brancos e 2.354 nulos. A votação foi feita de forma virtual e bateu um recorde no clube, já que 29.041 sócios participaram do pleito, o que representa 44,71% dos associados do Inter.

Também foram escolhidos os outros quatro integrantes do Conselho de Gestão do Inter, que auxilixará Alessandro Barcellos durante o mandato. Os eleitos foram Dannie Dubin (primeiro vice-presidente), Arthur Caleffi (segundo vice), Luiz Carlos Ribeiro Bortolini (terceiro vice) e Humberto Cesar Busnello (quarto vice).