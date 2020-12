Alex se despede da ESPN no ‘Resenha’ para começar carreira de treinador de futebol

O ex-jogador Alex dará adeus aos canais ESPN na próxima sexta-feira. O comentarista deixará sua carreira de comunicador para iniciar a carreira de treinador de futebol em janeiro. Sua despedida será no “Resenha ESPN” e terá uma participação especial.

Apresentado por André Plihal, a edição do programa contará com os comentaristas Fábio Luciano, Djalminha e a participação especial de Zico para dar o adeus ao ex-jogador. Com formato especial, a atração será sobre a carreira e as histórias de Alex.

A partir de 2021, Alex focará totalmente na sua carreira como treinador de futebol, uma vontade antiga desde os tempos em que ainda não havia encerrado seus dias como jogador profissional.

O Resenha ESPN irá ao ar na próxima sexta-feira (25), às 22h (horário de Brasília).