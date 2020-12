Alex Teixeira foi procurado por três grandes brasileiros para deixar a China, diz Nicola

Atlético-MG, Corinthians e Vasco são os três clubes brasileiros que procuraram representantes do atacante Alex Texeira, 30, do Jiangsu Suning, cujo contrato encerra no próximo dia 31.

A informação é do jornalista da ESPN Brasil Jorge Nicola em seu canal no YouTube.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

No entanto, diz o jornalista, a chance de Alex Teixeira querer retornar para o Brasil é pequena diante do que ele conquistou na China, tanto em campo como financeiramente. Ele chega ao final deste ano em alta.

Ele foi o destaque do Jiangsu Suning campeão da temporada, título inédito, e há interesse do próprio clube em renovar com o atacante. Shanghai SIPG, Guangzhou Evergrande e Dalian Pro são equipes de olho na situação do brasileiro.

Nicola diz uma fonte de um dos clubes nacionais interessados disse que as cifras dificultam e muito que ele aceite deixar o país onde se tornou ídolo. Atualmente ele recebe R$ 6 milhões mensais.

Há ainda um outro fator que pode manter Alex Teixeira na China. Há um projeto para que ele se naturalize chinês, diz o jornalista, assim poderia disputar as eliminatórias da Copa do Mundo com o propósito de tentar colocar a China no Mundial do Catar, em 2022.

Nicola lembra ainda que o Jiangsu Suning investiu 50 milhões de euros (na época, R$ 218 milhões) para tirar o atacante do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O que demonstra o quanto o brasileiro é bem visto no futebol do país e o quanto o clube chinês tentará mantê-lo.