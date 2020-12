Alexandre de A Viagem, Guilherme Fontes amedrontava pessoas nas ruas · .

A partir desta segunda (21), um fantasma nada camarada voltará à TV: o canal Viva estreará a reprise de A Viagem (1994), novela cujo principal vilão era o espírito obsessor Alexandre. O papel foi um dos mais marcantes da carreira de Guilherme Fontes, que na época assustou muita gente pelo Brasil.

Durante um painel sobre grandes vilões da teledramaturgia, realizado na CCXP Worlds no início deste mês, Fontes lembrou que foi muito reconhecido nas ruas por ter interpretado o vilão, e que muita gente achava que ele mesmo era o fantasma do mal.

“As pessoas tinham muito medo de mim na rua, de modo geral. Se eu estivesse andando de preto, então, que loucura. Eu entrava numa loja, e as pessoas se atrapalhavam para me atender, erravam. Teve uma vez que eu estava num lugar no centro-oeste do brasil, parei o carro pra botar gasolina num posto primitivo. Quando veio o funcionário pra eu pagar, ele foi embora. Achou que tinha esbarrado no Alexandre mesmo”, contou Fontes.

Até crianças o ator já assustou involuntariamente. “Eu estava na primeira cadeira de um voo. Veio uma criancinha gritando, enchendo o saco do avião inteiro. Quando ela me viu, entrou num pânico, começou a chorar e ficou calada. Foi uma coisa louca”, disse.

A versão de A Viagem na qual Fontes atuou foi ao ar originalmente em 1994, mas já teve várias reprises, tanto no Viva quanto no Vale a Pena Ver de Novo. O personagem é famoso até hoje, pois virou meme nas redes sociais –há muitas montagens que mostram Alexandre dando maus conselhos a personalidades, como o presidente Jair Bolsonaro.

“Eu acho o máximo os memes. A vida digital está proporcionando a eternização desses personagens, dessa dramaturgia. Eu acho isso fascinante. Até cogitei reconstruir esse personagem, cada dia me vem uma coisa diferente na cabeça”, disse Fontes, que já pensou em transformar Alexandre em protagonista de desenho animado.

Na novela, Alexandre vira um espírito sofredor e com más intenções após morrer e voltar ao mundo dos vivos para provocar conflitos entre seus conhecidos e familiares. Guilherme Fontes ainda tentou limpar a barra do personagem no final, embora ele mesmo não acredite em espíritos.

“Fico feliz que esse personagem toca as pessoas. Este país tem, sei lá, 20 milhões de espíritas, é uma coisa que você precisa respeitar, precisa compreender. Eu pessoalmente sou agnóstico, acredito nas estrelas, acredito na ciência. Por enquanto ainda não vi nenhum fantasminha por aí. Adoraria, mas não vi”, brincou.