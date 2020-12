Alinhamento entre Júpiter e Saturno: como observar a conjunção?

Nesta segunda-feira (21), acontece o alinhamento entre Júpiter e Saturno, um dos eventos astronômicos mais aguardados de 2020. O fenômeno poderá ser visto de qualquer lugar do Brasil a olho nu, desde que as condições climáticas sejam favoráveis.

Durante a “grande conjunção”, como o encontro é conhecido, os dois corpos celestes estarão alinhados de tal maneira que parecerão formar uma espécie de disco duplo, fazendo um grande espetáculo no céu noturno.

O alinhamento total começou nessa quarta-feira (16), podendo ser visualizado inicialmente nas regiões mais próximas à linha do Equador, e vai até o dia do Natal. Mas o seu ápice ocorrerá no dia 21, data que marca o solstício de inverno.

Júpiter e Saturno em destaque no céu.Fonte: Unsplash

Quem perder a chance de ver a conjunção entre Júpiter e Saturno em 2020 precisará aguardar até 2080 para ter uma oportunidade com condições semelhantes. E depois desta última, um alinhamento tão visível só acontecerá por volta de 2400.

Um pouco de história

Também apelidada de “estrela de Belém” e “beijo de Natal”, devido à época em que acontecerá desta vez, a aproximação entre os dois maiores planetas do Sistema Solar ocorre a cada 19,85 anos. Mas nem sempre eles chegam tão perto um do outro como agora.

A última vez em que Júpiter e Saturno tiveram um alinhamento tão próximo quanto o de 2020 foi em 1623, ou seja, há 400 anos. E em condições similares às de agora, acontecendo no período noturno, o evento mais recente aconteceu em 1226, ainda durante a Idade Média.

O próximo alinhamento será daqui a 20 anos, mas com uma aproximação menor.Fonte: Pixabay

Esse fenômeno marca o tempo em que os dois gigantes gasosos levam para se encontrar alinhados, após concluírem a órbita ao redor do Sol. Enquanto Júpiter faz o percurso em “apenas” 11,86 anos, Saturno demora um pouco mais para finalizar o trajeto: 29,4 anos.

Vale ressaltar que ambos não estarão no mesmo plano durante o evento nem tão perto quanto possa parecer observando da Terra. É tudo uma questão de perspectiva. Eles ficarão em pontos distintos do céu e separados por aproximadamente 700 milhões de quilômetros de distância.

Como observar a conjunção

No dia 21, cerca de uma hora após o pôr do Sol, já será possível ver a conjunção entre Júpiter e Saturno. Para tanto, olhe rumo ao oeste e localize o alinhamento formado em um ponto mais baixo do céu, caracterizado por dois objetos de grande brilho.

Maior e mais brilhante, Júpiter estará à esquerda, apresentando uma luminosidade esbranquiçada. Já Saturno poderá ser visto à direita, mostrando um brilho de tom alaranjado.

Ilustração da NASA ajuda a identificar os dois astros celestes.Fonte: NASA/Divulgação

Para uma vista mais ampla, o ideal é estar em local aberto, sem prédios e árvores nas proximidades, além de ter pouca luminosidade artificial. Também é essencial que o céu não tenha nuvens na hora do fenômeno.

Se você tem um telescópio, mesmo que mais simples, poderá observar o alinhamento com um nível de detalhes mais amplo, vendo as quatro maiores luas de Júpiter orbitando o planeta, por exemplo. Até mesmo os binóculos oferecem algumas vantagens.

Apps que podem ajudar na observação

Caso tenha dificuldade para localizar os planetas no céu, uma dica interessante é apostar nos apps de astronomia. Muito fáceis de usar, eles ajudam a encontrar os astros celestes pelo celular, rapidamente.

Entre as melhores opções, há o Stellarium, Google Sky Map e o Star Chart.