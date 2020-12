Alisson brilha, mas Liverpool só empata com Fulham em jogo eletrizante e vê Tottenham seguir na liderança

O Liverpool entrou em campo logo após o Tottenham ter empatado com Crystal Palace e precisava de uma vitória diante do Fulham, fora de casa, para assumir isoladamente a liderança da Premier League. Porém, os Reds também empataram.

Em um jogo eletrizante e com grandes atuações dos dois goleiros (Alphonse Areola e Alisson), o time da casa abriu o placar com Bobby De Cordova-Reid no Craven Cottage, e Mohamed Salah, de pênalti, definiou a igualdade em duelo válido pela 12ª rodada

Com o resultado, o Liverpool chega a 25 pontos, ficando atrás apenas no saldo de gols (14 a 9) em relação ao Tottenham, que será justamente o seu adversário na próxima quarta-feira em Anfield. Os Reds não perdem na Premier League há oito partidas (quatro vitórias e quatro empates). O último revés foi o 7 a 2 para o Aston Villa em 4 de outubro.

Já o Fulham, que tinha superado o Leicester City fora de casa duas rodadas atrás, segue na mesma 17ª colocação e está com oito pontos, dois a mais do que o Burnley, que abre a zona de rebaixamento e visita o Leicester ainda neste domingo.

Fulham 1 x 1 Liverpool

GOLS: De Cordova-Reid (Fulham); Salah (Liverpool)

FULHAM: Areola; Aina, Andersen e Adarabioyo; De Cordova-Reid, Zambo Anguissa, Lemina (Reed) e Robinson; Loftus-Cheek (Kamara) e Lookman; Cavaleiro. Técnico: Scott Parker

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold (Williams), Matip (Minamino), Fabinho e Robertson; Jones, Henderson e Wijnaldum; Salah (Origi), Roberto Firmino e Mané. Técnico: Jurgen Klopp

Mario Lemina e Mohamed Salah disputam a bola durante Fulham x Liverpool Getty Images

-O Liverpool não vence fora de casa na Premier League desde 20 de setembro, quando fez 2 a 0 no Chelsea. Desde então, levou 7 a 2 do Aston Villa, empatou com Everton, Manchester City, Brighton e Fulham

-Os Reds vinham de 6 vitórias seguidas contra o Fulham – o último revés ocorreu em maio de 2012

-O Liverpool já levou 12 gols fora de casa nesta Premier League. Somente West Bronwich e Sheffield United, que estão na zona de rebaixamento, sofreram mais, com 13 cada um

-De Cordova-Reid fez seu 4º gol nesta Premier League e é o artilheiro do Fulham na competição

-O Liverpool vinha de uma sequência de 18 vitórias contra times recém-promovidos na Premier League. Só o Chelsea, com 27 entre outubro de 2002 e novembro de 2006, conseguiu uma série maior. O dado é do Opta Sports

-Mohamed Salah chegou a 10 gols na Premier League, um a menos do que o artilheiro Calvert-Lewin

-Finalizações: Fulham 10 x 12 Liverpool

-Finalizações no alvo: Fulham 5 x 6 Liverpool

-Posse de bola: Fulham 26% x 74% Liverpool

Tudo igual em jogaço no Craven Cottage

Depois de ter desfalcado o Liverpool nas três últimas partidas, Alisson retornou em grande nível, fazendo boas defesas na etapa inicial. Ele só não teve como impedir o gol de De Cordova-Reid aos 25min do primeiro tempo, quando o ala direito soltou uma pancada dentro da área.

O time da casa foi melhor na etapa inicial, apesar de um crescimento do Liverpool nos minutos finais, e terminou com mais finalizações (6 a 4) e finalizações no alvo (4 a 1). Os Reds tiveram maior posse de bola (70,2%).

Na volta do intervalo, Klopp colocou Minamino na vaga de Matip (que sentiu um problema físico), e o jogo retornou intenso, com cada um dos goleiros fazendo uma boa defesa com menos de um minuto. O duelo seguiria agitado, e Areola realizou uma intervenção espetacular em conclusão de Henderson dentro da área aos 16min.

Os visitantes conseguiriam o empate aos 34min, quando Salah converteu pênalti, depois que Kamara, na barreira, desviou com o braço uma cobrança de falta de Wijnaldum.

Classificação

– Fulham: 17º lugar, com 8 pontos

– Liverpool: 2º lugar, com 25 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no meio de semana pela Premier League.

Quarta-feira, 16/12, 17h*, Fulham x Brighton

Quarta-feira, 16/12, 17h*, Liverpool x Tottenham

*horário de Brasília