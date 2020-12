Alma cutuca ferida de Helena e dá show de indelicadeza; entenda · .

Alma (Marieta Severo) esfregará sua felicidade na cara de Helena (Vera Fischer) em Laços de Família. Durante o noivado de Edu (Reynaldo Gianecchini) e Camila (Carolina Dieckmann), a madame aproveitará um momento em que a esteticista estiver sozinha para destilar seu veneno. “Fico feliz que você tenha superado tudo o que você sentia pelo Edu”, dirá.

A discussão entre as duas personagens acontecerá nos próximos capítulos da reprise do Vale a Pena Ver de Novo. A essa altura da trama, Edu já terá pedido Camila em casamento por conta da gravidez da estudante. Eles irão celebrar o momento na mansão da família do médico.

Ardilosa, a mulher de Danilo (Alexandre Borges) aproveitará um momento em que a amiga de Ivete (Soraya Ravenle) estiver sozinha na festa. “Eu fico feliz que você tenha superado tudo o que você sentia pelo Edu, e que tenha compreendido os meus propósitos, e todas as palavras que eu disse pra separar vocês dois”, começará a manipuladora.

A mãe de Fred (Luigi Baricelli) ficará ofendida com as palavras da socialite e lhe dará a certeza de que só largou o rapaz porque sabia que Camila estava apaixonada por ele. “Eu sou uma mulher apaixonada pelos meus filhos em primeiro lugar. Os outros vêm depois. Inclusive, os homens que amei”, retrucará a loira.

“Quer dizer que você renunciou o Edu por causa da Camila, e não porque você compreendeu que esse romance não ia dar certo?”, debochará a tia de Estela (Júlia Almeida). “E por que não daria certo? So porque eu tenho 20 anos a mais que ele?”, retrucará a protagonista do folhetim de Manoel Carlos.

Trégua entre rivais em Laços de Família

Memória bem guardada

Helena se lembrará de quando Alma foi até sua clínica de estética para tentar dar um banho de água fria no seu namoro com Edu. Entre as ofensas, a personagem de Marieta Severo disse que ela deveria deixar Camila “brilhar em seu lugar” e que a esteticista iria sofrer ao envelhecer do lado de um garoto.

“Eu não esqueci nenhuma palavra que você falou, e eu jamais vou me esquecer delas”, reforçará a personagem de Vera Fischer, dando a entender que não confia no tom conciliatório da patroa de Rita (Juliana Paes).

“Ai Helena, eu não pensei em magoar você”, responderá a tia de Edu, sonsa. A patroa de Pedro (José Mayer) reforçará que nunca destratou Helena quando ela era namorada de Edu, porém, a loira não vai cair na conversa da rival.

“Você não é mulher de destratar as pessoas na própria casa. O teu verniz te impede disso, mas, quando você quer magoar, agredir, ofender uma pessoa, você sai daqui e faz em outro lugar. Assim, como você fez quando veio atrás de mim na clínica”, retrucará a avó de Nina (Larissa Honorato/Lígia Magessi).

Trégua por Camila

Apesar da lavação de roupa suja no meio do noivado, as duas rivais concordarão em deixar as diferenças de lado por Camila. “Eu sinto que a gravidez da Camila precisa de cuidados especiais. Vai ser uma gravidez difícil, e quero que nossas desavenças não atrapalhem”, reforçará Helena.

Alma concordará e acrescentará um tom irônico ao pedido: “Vamos selar nossa paz com um abraço?”, perguntará. Mas a protagonista não será capaz de tamanha falsidade: “É melhor com um aperto de mão, porque assim olhamos um nos olhos da outra”, finalizará a loira.

