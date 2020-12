Altas Horas volta a ser gravado em estúdio após nove meses; saiba mais · .

Comandado por Serginho Groisman, atualmente com 70 anos, o Altas Horas voltará a ser gravado em estúdio após nove meses de trabalho paralisados devido à pandemia da Covid-19. A retomada nos Estúdios Globo acontecerá nesta quarta-feira (9), e o primeiro episódio deve ir ao ar já no próximo sábado (12).

Paralisado em março deste ano, o Altas Horas voltou em julho, quando a atração passou a ser produzida virtualmente, com o apresentador de sua casa, recebendo convidados virtuais. Segundo a coluna de Carla Bittencourt, do jornal Extra, a ideia da Globo é mesclar participações virtuais com presenciais, mas com plateia 100% virtual, assim como acontece no Caldeirão do Huck.

Para seguir os protocolos de segurança impostos pela emissora, todos os convidados presenciais, a equipe de produção e o apresentador realizarão testes para o novo coronavírus antes das gravações.

Em 2020, o Altas Horas completou 20 anos de sua estreia. “Não existe razão para festa, existe sim a memória e a celebração. Nós continuamos relembrando os momentos maravilhosos que tivemos e continuamos tendo. E, ano que vem, aí sim, vamos fazer uma festa de comemoração”, prometeu Serginho Groisman em comunicado enviado pela Globo à imprensa em outubro.