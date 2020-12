Alto Tietê soma 460 vagas de emprego

A região do Alto Tietê já 460 vagas de emprego esta semana em programas de encaminhamento. As oportunidades são para as mais diversas áreas, desde garçom à corretor de imóveis, para as cidades de Itaquaquecetuba, Santa Isabel, Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes.

Entre as opções com maior número, destacam-se as oportunidades para atuação no curso de atendimento ao cliente, que conta com 100 vagas, em Mogi das Cruzes. A posição é seguida pelas vagas para garçons e operadores de telemarketing.

Confira as vagas

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador das cidades de Itaquaquecetuba, Santa Isabel e Ferraz de Vasconcelos contam, atualmente, com 109 vagas para vendedores de comércio varejista, garçons e operadores de draga.

Para participar, os interessados devem acessar os aplicativos Sine Fácil e CTPS Digital, disponíveis para iOS e Android. Mais informações também podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].

Já o programa de empregos de Mogi das Cruzes oferece 349 vagas. Para informações sobre salários, pré-requisitos, atribuições, responsabilidades e nível de escolaridade, os interessados devem acessar a plataforma Emprega Mogi. No portal é possível, também, se candidatar para as vagas de interesse. Os telefones para mais informações são 4699-1900, 4699-2784, 4798-6315 ou 97422-4273.

Na cidade, há vagas para ajudante de obra, analista de segurança da informação, auxiliar estética, uxiliar de encanador, auxiliar de padaria, bordador, borracheiro, carpinteiro, coordenador de cobrança, corretor de imóveis, costureira, curso de atendimento ao cliente, eletricista, encanador, fonoaudiólogo, gerente, instrumentista tubista eletricista, marceneiro, mecânico, motorista, operador de caldeira, operador de telemarketing pedreiro, perfurador de roto pneumática, serralheiro, soldador, tapeceiro, vendedor, vidraceiro e zelador.

Fique ligado no mercado de trabalho. Acompanhe as atualizações diárias do Notícias Concursos.