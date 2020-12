Alvin Kamara doutrina com seis touchdowns, iguala recorde histórico e Saints amassam os Vikings

Alvin Kamara carregou o ataque do New Orleans Saints nas costas. Anotou seis touchdowns, mais de 170 jardas totais, e foi responsável pela vitória da franquia da Louisiana sobre o Minnesota Vikings, nesta sexta-feira (25), na abertura da semana 16 da NFL, por 52 a 33.

Com os seis touchdowns terrestres, Kamara entrou para a história da NFL, empatando recorde de Ernie Nevers, do Chicago Cardinals, estabelecido em 1929!

Com o triunfo, o New Orleans chegou à 11ª vitória no ano e conquistou o titulo da divisão NFC South. Já os Vikings perderam pela nona vez na temporada, em quinze confrontos disputados, e não tem mais chances de classificação aos playoffs.

Drew Brees não esteve em seus dias mais inspirados, sofrendo duas interceptações. Mas o New Orleans Saints não precisou do estelar quarterback nesta sexta. Alvin Kamara decidiu o jogo em uma das memoráveis atuações da história da NFL. Foram seis touchdowns anotados, igualando recorde que perdurava por 91 anos na liga, somou 155 jardas corridas e outras 17 jardas recebidas. Uma atuação de gala. A defesa dos Vikings, desfalcada de seus principais jogadores, não conseguia derrubar o running back, que somou 7 jardas por corrida no confronto.

Os Vikings até tentaram lutar. Kirk Cousins, Adam Thielen, Irv Smith e Dalvin Cook mantinham o ataque funcionando e colocando pontos no placar, pra tentar equiparar com a formidável atuação de Alvin Kamara. Mas o setor defensivo…. A defesa de Minnesota até interceptou Drew Brees duas vezes, mas foi um poço de decepção, sendo presa fácil no jogo corrido e aéreo dos Saints. Para coroar o festival de erros, o kicker Dan Bailey, uma decepção em 2020, errou um ponto extra. A derrota colocou uma pá de cal nas esperanças de pós-temporada dos Vikings.

Na próxima semana, a última da temporada regular, o New Orleans Saints tenta garantir a primeira posição geral na Conferência NFC, diante do Carolina Panthers, no domingo (03), às 15h. Os Vikings, mesmo dia e horário, enfrentam o Detroit Lions, no encerramento da sua participação nesta temporada.