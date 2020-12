Amazfit Pop Pro e GTS 2 mini: relógios são lançados na China

Nesta terça-feira (1°), a Amazfit apresentou dois novos smartwatches em um evento na China, o Amazfit Pop Pro e o Amazfit GTS 2 mini. Os dispositivos são variantes de modelos já existentes — o Amazfit Pop e Amazfit GTS 2 — mas introduz mudanças pontuais e competem em outras faixas de preço.

Na China, o Amazfit Pop Pro será uma versão renomeada do Amazfit Bip U, que já é vendido na Índia. O smartwatch terá tela de LCD de 1,43’’, Bluetooth 5.0, 60 modos de esportes, sensor giroscópio e monitoramento de nível de oxigênio no sangue e batimentos cardíacos.

TechAndroid/Reprodução

Quando conectado a um celular, todas as funções são expandidas. Os números obtidos no monitoramento são levados para relatórios do app Amazfit e as notificações, ligações e controle de mídia são levados para o smartwatch. Por fim, ele é alimentado por uma bateria de 225 mAh, prometendo 9 dias de autonomia com uma única recarga.

Em comparação ao Amazfit Pop comum, o Pop Pro tem sistema de localização em GPS, dispensando o uso de um celular para monitoramento de corridas e percursos de bicicleta. É uma ótima ferramenta para desapegar do celular enquanto durante a prática de exercício físico.

GSM Arena/Reprodução

Do outro lado, o Amazfit GTS 2 mini não introduz nenhum novo recurso; contudo, traz melhorias em seus componentes internos. O modelo deixa a tela AMOLED de 1,65 polegadas por uma tela de 1,55 e tem autonomia de até 21 dias com uma única carga, devido a sua bateria de 220 mAh e tela significativamente menor.

Devido ao seu tamanho mais compacto, o Amazfit GTS 2 mini será mais barato que o modelo original. O modelo já está nas lojas e está sendo vendido por 699 Yuan; enquanto o Amazfit Pop Pro está sendo vendido por 399 Yuan.