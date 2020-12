Amazon Echo Dot (4ª geração): novo design, mesmos recursos

Em novembro de 2020, a Amazon trouxe para o Brasil a quarta geração dos seus dispositivos Echo. O alto-falante inteligente Echo Dot é o modelo queridinho dos usuários, principalmente por conta do seu preço mais acessível.

Por aqui, o Echo Dot 4 foi lançado por R$ 399, mas agora, cerca de um mês após sua chegada ao mercado nacional, o produto já pode ser encontrado em promoção no site da própria Amazon por R$ 299.

Os dois grandes destaques da nova geração do Echo Dot ficam por conta do design esférico e do som aprimorado. Mas será que essas mudanças justificam a troca do Echo Dot 3 pelo 4? Eu testei a novidade e conto para vocês todos os detalhes.

Design

O design do Echo Dot 4 é bem diferente do que vimos no modelo anterior: em vez de um círculo achatado, agora temos um design esférico revestido em tecido que, inevitavelmente, faz todo mundo querer chamar o alto-falante de bola de cristal. A base do aparelho é plana e traz o já conhecido anel de LED azul que brilha quando a Alexa é acionada.

No topo do aparelho estão localizados quatro botões para interação física:

Desativar o microfone

Ativar a Alexa sem comando de voz

Volume (+)

Volume (-)

Um detalhe interessante é que os botões não ficam exatamente no centro do Echo Dot, mas durante o uso real do produto isso se mostra bem ergonômico, com a mão ficando mais confortável com esse posicionamento um pouco mais ajustado para a parte traseira. Além disso, quando o botão de desligar o microfone está ativado, o anel de LED fica vermelho, indicando que o aparelho não está registrando sua fala. Nossa privacidade agradece.

Na parte traseira, o Echo Dot 4 abriga uma saída de áudio de 3,5 mm e uma entrada para a fonte de energia de 15 W que já vem na caixa, pois ele só funciona conectado à tomada. O Echo Dot 4 pesa 328 gramas, enquanto o modelo de terceira geração pesa 300 gramas. As medidas agora são de 10 cm x 10 cm x 8,9 cm, enquanto a versão anterior tinha 4,3 cm x 9,9 cm x 9,9 cm.

Conexões do Echo Dot 4 (Foto: Joyce Macedo/TecMundo)

A Amazon também destaca que o novo Echo Dot é mais ecológico. Ele é feito com 50% de plásticos reciclados pós-consumo, 100% de tecido reciclado pós-consumo e 100% alumínio fundido reciclado.

Configurando o Echo Dot

Configurar um aparelho da linha Echo é muito fácil: instale o aplicativo Alexa no seu smartphone e conecte o Echo Dot à tomada. Depois é só seguir as instruções na tela do celular para fazer o emparelhamento e conectá-lo ao Wi-Fi (2,4 ou 5 GHz). Quando o alto-falante estiver conectado à internet, é só usar o comando de voz “Alexa” para começar a acionar os comandos que desejar.

Se você possui outros dispositivos inteligente na sua casa – como lâmpadas, TVs, tomadas e afins –, basta configurá-los para funcionar junto da Alexa. Você também pode configurar o Echo Dot para funcionar com a sua conta do Spotify, iFood, ou até mesmo com o aplicativo de e-commerce da Amazon, para fazer compras usando apenas comandos de voz.

A Alexa é capaz de manter uma conversa divertida e fluída com o usuário, o que torna a experiência mais interessante. Também é importante lembrar que é possível usar o aplicativo Alexa para ver e apagar suas gravações de voz, ou então dizer: “Alexa, delete o que eu acabei de dizer” para excluir suas gravações de voz dos últimos dez minutos, ou “Alexa, exclua tudo o que eu já disse” para excluir todas as suas gravações de voz.

Qualidade de som e microfones

O Echo Dot 4 traz o mesmo alto-falante de 1,6 polegadas do seu antecessor, mas agora com direcionamento frontal proporcionado pelo novo design. Isso significa que o áudio não sai mais em 360 graus como no Echo Dot 3, o que é um ponto negativo apenas para quem posicionava o produto no centro da sala, por exemplo. Se você deixa seu Echo Dot na cabeceira da cama ou em um móvel mais perto da parede, como um rack na sala, vai achar melhor esse direcionamento frontal.

Notei uma leve melhora no equilíbrio do som em relação a terceira geração, com vocais mais nítidos na hora de ouvir música. No entanto, não é uma evolução gritante. Além disso, quem quiser realmente uma caixa de som mais potente para ouvir música, deve apostar nos irmãos mais caros – Echo e Echo Studio – que possuem woofer, tweeters, mais alto-falantes e processamento Dolby.

Os quatro microfones far field do Echo Dot 4 são mais sensíveis do que o do concorrente Nest Mini, do Google, mas não apresentam uma sensibilidade muito maior em relação ao seu antecessor. Como é de se esperar, o aparelho ainda tem dificuldades de ouvir o comando “Alexa” quando uma música está tocando, por exemplo.

Vale a pena comprar o Echo Dot de 4ª Geração?

Se você está pensando em investir no seu primeiro alto-falante inteligente, ir direto no Echo Dot de 4ª Geração pode ser uma boa ideia. No entanto, se você já é um feliz dono de um Echo Dot de 3ª Geração, ainda não há necessidade de um upgrade – a menos que você dê muito valor ao design esférico para a decoração da sua casa.

Os comandos da Alexa são os mesmos para qualquer tipo de dispositivo que suporte a assistente virtual. No entanto, modelos como o Echo Show podem ir além graças à tela integrada, que permite assistir conteúdos em vídeo, por exemplo. Falando especificamente dos modelos de alto-falante sem display, a diferença fica por conta da sensibilidade dos microfones e da qualidade de áudio, que está diretamente relacionada ao tamanho de cada modelo.